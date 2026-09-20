En el marco del Festival de Cornos la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá presentará una nueva velada musical el próximo 24 de septiembre, en el Teatro Áurea "Baby" Torrijos de la Ciudad de las Artes.

Con un elenco de 65 músicos y los invitados Natalia Stets (directora) y Francisco Rodríguez (solista), la orquesta protagonizará "Impresiones de mar y pasión", un concierto que invita al público a recorrer distintas atmósferas sonoras a través de la música.

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El programa para la velada iniciará con la obertura de Die Fledermaus (El murciélago), una famosa pieza musical compuesta por Johann Strauss; luego, la segunda parte será un Concierto para Corno y Orquesta del compositor ucraniano Reinhold Gliere interpretado por el solista invitado y para finalizar, se presentará la Sinfonía No. 9 (Nuevo Mundo) de Antonín Dvořák.

Alejandro Gutiérrez, director artístico musical de la orquesta, invitó al público a vivir esta experiencia única en la que vivirán diferentes emociones desde líricas y románticas hasta intensas y muy dramáticas.

Algunos piensan que la orquesta es para cierto público, pero Gutiérrez aclaró que es para todos y está es una oportunidad de ir a escucharla, no hay que entender o prepararse para ello porque la música hace la magia.

El concierto tendrá lugar a las 8:00 p.m. y las entradas están a la venta en Panatickets, además, este mismo repertorio se presentará al día siguiente a las 7:00 p.m. en la Ciudad de Colón.