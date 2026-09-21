Bomberos investigan incidente en PH Bijao y aclaran responsabilidad sobre la gasificación

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que mantiene una investigación exhaustiva para determinar las causas del incidente ocurrido en el edificio Quarry Highs 9, ubicado en el proyecto PH Bijao, en Las Guías, corregimiento de Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé.

La institución señaló que, debido a su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos, se encuentra realizando las diligencias necesarias para establecer con claridad el origen del suceso y presentar oportunamente un informe con las conclusiones correspondientes.

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En un comunicado, los Bomberos aclararon que es responsabilidad exclusiva de los administradores de proyectos y PH cumplir con las pruebas de hermeticidad a cargo de un personal idóneo, que garantice la seguridad de los habitantes en apartamentos y residencias.

Una vez concluida la prueba de hermeticidad, el profesional encargado debe entregar a la administración del PH o proyecto un informe debidamente firmado y sellado. Posteriormente, la administración solicita al Cuerpo de Bomberos la verificación correspondiente en el sitio.

El personal del Cuerpo de Bomberos procede a verificar en sitio los apartamentos conforme a lo que establece la norma legal con el objetivo de que no pongan en riesgo la vida y los bienes de sus habitantes.

El BCBRP explicó que este procedimiento se realiza en cumplimiento de la normativa aprobada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura mediante la Resolución 060-16 del 19 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial 28151-A del 1 de noviembre de ese mismo año.

De acuerdo con la institución, para la revisión de los sistemas de gas licuado de petróleo se aplica el Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, específicamente el capítulo 3, artículo 14, acápite 1, así como la norma NFPA 54, edición 2009, capítulo 8. Estas disposiciones establecen que las redes de gas deben ser inspeccionadas, probadas y certificadas por un profesional idóneo.

Los bomberos también aclararon que, una vez que todo esté en completo orden y se hayan realizado las verificaciones correspondientes de las nuevas tuberías o las ya existentes, por parte de los bomberos, la administración procederá a solicitar a la empresa proveedora de gas el proceso de gasificación.

Este procedimiento se realiza junto con el técnico que realizó las pruebas. Únicamente interviene la parte administrativa del proyecto o edificio y la empresa que ellos contraten. No interviene ni es responsabilidad de los bomberos.

La entidad explica que la gasificación consiste en introducir y purgar gas de manera controlada y segura en una tubería nueva o existente para ponerla en funcionamiento, siguiendo los protocolos y estándares de seguridad establecidos.

El BCBRP informó además que se encuentra a la espera de la aprobación correspondiente por parte de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de la nueva reglamentación que permita mayor celeridad en los trámites inherentes a estos procedimientos.

La institución reiteró que continuará con las investigaciones sobre el incidente ocurrido en el PH Bijao y aseguró que presentará un informe que permita establecer, de manera responsable y oportuna, las causas del suceso.