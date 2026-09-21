Hijo de Orlando Letelier exige al Gobierno chileno acelerar la extradición de Armando Fernández Larios

Juan Pablo Letelier, hijo del asesinado exministro chileno Orlando Letelier, le pidió este lunes al Gobierno de Chile que agilice la extradición desde Estados Unidos de Armando Fernández Larios, exagente de la policía política de Augusto Pinochet (1973-1990) vinculado al magnicidio del diplomático en Washington hace cincuenta años.

"Presidente Kast, señor canciller Pérez Mackenna, den curso a la petición de extradición solicitada por los tribunales chilenos para que Armando Fernández Larios venga a cumplir con su obligación de presentarse ante la Justicia; que no sea cobarde", expresó Letelier durante la conmemoración de la efeméride realizada en el Cementerio General de la capital chilena.

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El rol de la DINA y el atentado en Washington

Como miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el aparato represivo que operó durante los primeros años de la dictadura, Fernández Larios fue una pieza clave del plan de Pinochet para asesinar al exministro de Salvador Allende, objetivo que se concretó el 21 de septiembre de 1976 con la activación de una bomba en el automóvil que conducía por una calle de la capital estadounidense.

El exagente de la DINA está asociado a diversos crímenes de Estado cometidos durante la dictadura de Pinochet, entre ellos el asesinato del diplomático español Carmelo Soria y la conocida como 'Caravana de la Muerte', comitiva militar que se desplegó en un helicóptero para ejecutar opositores durante los primeros meses del régimen.

Proceso judicial en Estados Unidos

Fernández Larios fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en octubre de 2025 en la localidad de Fort Myers, Florida, el más reciente de los múltiples intentos para expulsarlo de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos; pero, tras una demanda por "detención ilegal", fue liberado en marzo de este año.

A inicios del pasado agosto, se realizó una audiencia restringida en el Tribunal de Inmigración de Miami para revisar su caso, una sesión a puertas cerradas donde se fijó para el próximo 10 de diciembre una nueva cita con la corte.

"La dictadura del general Pinochet, usando la DINA, mandó a hacer un acto de terrorismo internacional, y lo ejecutaron. No solo asesinaron a mi padre, sino también a una ciudadana norteamericana. Lo que uno le pide a todos los sectores democráticos, a todos los gobiernos, es que hagan todo lo posible para que exista justicia", recalcó Juan Pablo Letelier.

Exigencia de justicia y homenajes diplomáticos

El también exparlamentario del Partido Socialista reconoció el tributo brindado por las autoridades diplomáticas a la memoria de su padre, pero subrayó: "valoraría también y aún más que pidan la extradición de Armando Fernández Larios desde Estados Unidos para que venga a responder ante la justicia en nuestro país".

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, rindió homenaje a la memoria de Letelier en la capital estadounidense, con una ofrenda floral en el memorial ubicado en el lugar donde ocurrió el atentado y con un acto en la residencia del embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas, donde se encuentra otro memorial dedicado al exministro y diplomático.