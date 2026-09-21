Panamá Oeste

Revelan identidad de peatón atropellado tras salir de una fiesta en Capira

Publicado 2026/09/21 15:45:00

Identifican a José Ortiz, de 33 años, como el peatón que murió atropellado en la vía hacia Monte Oscuro de Capira tras salir de un evento festivo.

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El Ministerio Público identificó como José Ortiz, de 33 años, al hombre que en horas de la madrugada de este lunes falleció tras ser atropellado en la vía principal hacia Monte Oscuro, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira, en la provincia de Panamá Oeste.

En este siniestro vial se encuentra involucrado un hombre de 37 años, quien conducía la camioneta Honda Pilot, que presuntamente arrolló al peatón.

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Se presume que la víctima se dirigía hacia su residencia luego de haber participado de una actividad festiva que se realizó en la comunidad de Monte Oscuro.

Personal de Accidentología del Ministerio Público lleva a cabo las investigaciones en este caso. Igualmente, se investiga la versión de que el ahora occiso caminaba junto a otras personas cuando ocurrió el accidente.

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