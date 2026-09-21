Martinelli arremete contra el "estado profundo" y los resentidos tras críticas por su reunión con Lombana

El expresidente de la República y dirigente del partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, reaccionó contra los "hater" y las críticas generadas tras confirmarse su reciente reunión en Bogotá con el presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana.

A través de sus declaraciones, el exmandatario restó drama al encuentro y sostuvo que la capital colombiana se ha convertido en un punto de convergencia para figuras del ámbito político y empresarial que buscan dialogar con él.

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"Aquí viene todo el mundo a verme, todo el que pasa por Bogotá o el que quiere venir a hablar de política o negocios viene a verme", manifestó Martinelli en sus redes sociales.

Precisó que muchas de esas personas con las que se reúne no son anunciadas, no se toman fotos y, de haberlas, no se publican, mientras que en otros casos las publican ellos o terceros.

"Bogotá es como La Meca para los musulmanes o Roma para los católicos, para el que quiera hablar de política conmigo", insistió el exmandatario.

Arremetida contra detractores y sectores de poder

El dirigente de Realizando Metas arremetió contra quienes cuestionaron la cita entre ambos líderes, calificando las reacciones negativas como maniobras de grupos económicos e influencias mediáticas que buscan frenar su participación en la agenda nacional, pero que no tienen ni un solo voto.

Entre los puntos señalados por Martinelli destacan:

Sostuvo que las críticas provienen de sectores "resentidos" y grupos del "estado profundo" que utilizan a terceros y redes sociales para atacarlo.

Aseguró que confrontará públicamente y denunciará a quienes mantengan ataques en su contra.

Asimismo, reiteró que continuará recibiendo a los actores políticos que soliciten audiencia en Bogotá para abordar temas de interés nacional.

Martinelli lamentó que se haya dado un malentendido tras hacerse pública su reunión con Lombana, aunque a su vez dijo que es "bueno para hacer estas aclaraciones porque hay personas en Panamá que me tienen aquí y no quieren que yo vaya a defender los mejores intereses tuyos que no tienes trabajo", disparó.

Adelantó que si lo siguen "jodiendo" los va a denunciar y los va a afrontar, ya que, según dijo, estas personas no quieren ser expuestas, pero son las que tiran la primera piedra.

Contexto del diálogo y reformas electorales

El pronunciamiento del expresidente se da en el contexto de las recientes aclaraciones de MOCA, donde se precisó que el diálogo con Martinelli no representa pactos electorales ni alianzas de cara a 2029, sino una evaluación del paquete de reformas al Código Electoral que se tramita en la Asamblea Nacional.