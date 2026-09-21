¡Los Rabanes ganan en Guatemala! Se llevan premio en los Premios Estela

Los Rabanes volvieron a poner el nombre de Panamá en alto. La agrupación fue una de las grandes protagonistas de la décima edición de los Premios Estela, celebrada este sábado 19 de septiembre en la Ciudad de Guatemala.

El grupo panameño llegó a la ceremonia con cinco nominaciones y finalmente se llevó el premio a Mejor Canción Reggaetón por “La Máscara”, colaboración realizada junto a Lenox y Charlie Way.

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Pero el reconocimiento no fue el único momento destacado para Los Rabanes durante la noche. La agrupación también formó parte del opening de la ceremonia, antes de regresar al escenario para cerrar la premiación con algunos de sus grandes éxitos.

La presentación se realizó en el marco de su gira “3 Décadas Una Actitud”, con la que Los Rabanes celebran tres décadas de trayectoria musical y continúan llevando su propuesta a diferentes escenarios internacionales.

Los Premios Estela, producidos por TV Azteca México con sede en Guatemala, reunieron durante la noche a diferentes figuras del entretenimiento, entre ellas Luis “El Potro” Caballero y Elian Hero, actriz de La Rosa de Guadalupe y participante de La Casa de los Famosos.

Para Los Rabanes, la noche terminó convirtiéndose en una celebración doble: el grupo no solo recibió un nuevo reconocimiento por su música, sino que tuvo un papel protagónico durante toda la ceremonia.

Con este premio por “La Máscara”, la agrupación panameña suma otro momento importante a una trayectoria que alcanza ya 30 años, mientras continúa con su gira internacional para celebrar tres décadas de música y actitud.