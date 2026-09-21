El cierre en 2025 de la subestación de policía que operaba en el corregimiento de Santa Clara, distrito de Arraiján, mantiene un clima de inseguridad entre los residentes de esta región de la provincia de Panamá Oeste.

En los últimos meses de 2026 se registró el asalto a un transporte de pasajeros, un homicidio y varios hurtos a residencias.

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Para el representante del corregimiento de Santa Clara, José Concepción Ibarra, existe un "clima de inseguridad muy marcado".

La subestación de policía más cercana se encuentra aproximadamente a cuatro kilómetros, en el corregimiento de Nuevo Emperador.

Distancia, proximidad con Colón y falta de vigilancia permanente

Ibarra indicó que, desde 2025, ha reiterado a la Policía Nacional la necesidad de reabrir la subestación de policía, tomando en consideración factores como la distancia y la proximidad a través del Lago Gatún con la provincia de Colón.

Agregó que, tras el cierre del puesto policial, el compromiso de la Fuerza Pública fue realizar constantes rondas en el corregimiento, lo cual se cumplió únicamente por algunas semanas.

El concejal abogó por mantener la vigilancia policial no solo en horas del día, sino también durante la noche, para la seguridad de los estudiantes de escuelas nocturnas y de las personas que retornan de sus trabajos.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo en que debemos tener un pie de fuerza permanente en el corregimiento de Santa Clara”, dijo el concejal Ibarra, añadiendo que la población está demandando más seguridad.

Cierre de otras subestaciones en Arraiján y reclamo ciudadano

No obstante, afirmó estar confiado en las investigaciones que se realizan para encontrar a los responsables de los delitos que se han cometido, en especial en el caso del homicidio.

En 2025 también fueron cerradas las subestaciones de Burunga, Juan Demóstenes Arosemena y Cerro Silvestre, ubicadas en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.