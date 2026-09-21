Riquelme explica por qué eligió Panamá para su holding y niega razones fiscales

Enrique Riquelme ha elegido a Panamá como el hub estratégico y la plataforma regional desde la cual coordinará un ambicioso plan de inversión en Latinoamérica, estimado entre 7.000 y 9.000 millones de dólares para los próximos cuatro años. Así lo reveló el empresario español en una entrevista concedida al diario El Mundo, en la que ofreció explicaciones sobre el traslado de la cabecera de su hólding, Riquelme Capital SL, al país centroamericano.

Para consolidar esta operación, Riquelme precisó que necesita trasladar a su equipo de personal y directivos a territorio panameño con el fin de dirigir sobre el terreno la expansión del emporio energético e industrial Cox. El propio empresario confirmó que vive en Panamá desde enero de este año, tras haber fijado nuevamente allí su residencia personal.

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Razones financieras de Riquelme

Riquelme descartó que la medida responda a un afán de evasión fiscal, argumentando que la decisión obedece a razones operativas y a "puras matemáticas". En ese sentido, proyecta que el grupo alcance en 2026 un EBITDA superior a los $700 millones , proviniendo la casi totalidad de esos ingresos de sus negocios en Iberoamérica (con proyectos destacados en países como México y Brasil).

No obstante, el empresario reconoció al diario español que la reciente ley de sustancia económica de Panamá supuso un impulso en la decisión, aunque reiteró que no se trata de un simple beneficio de impuestos.

Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), exige a las compañías acreditar una presencia operativa real y contar con recursos humanos calificados y remunerados en el país para sostener las exenciones sobre rentas de fuente extranjera.

El vínculo del magnate alicantino con el país no es nuevo: Riquelme ya había vivido e invertido en Panamá, a donde llegó por primera vez en 2010 con 21 años. Allí fundó el Grupo El Sol, dedicado a minería, infraestructuras y energía, llegando a suministrar insumos para las obras de ampliación del Canal de Panamá.

Proyección deportiva y aspiraciones en el Real Madrid

Respecto a su faceta deportiva, Riquelme abordó su aspiración de presidir el Real Madrid tras haber obtenido un 35% de los votos en los últimos comicios frente a Florentino Pérez. El empresario cerró mencionando que, si ganaba las elecciones en el Real Madrid, se habría mudado allá o actuado en consecuencia con sus compromisos, adaptando su residencia y planes personales según las exigencias del cargo, sin descartar volver a presentarse al club en el futuro.

Contrato millonario con ETESA

El pasado 3 de agosto, el grupo Cox anunció la adjudicación de un contrato a largo plazo en Panamá para el suministro de energía eólica por un valor superior a los 350 millones de dólares. El contrato, obtenido mediante licitación pública promovida por la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), abarca un periodo de 20 años y contempla la entrega acumulada de más de 5.22 teravatios-hora (TWh) de energía renovable al sistema eléctrico panameño.