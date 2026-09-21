Contraloría detecta perjuicio al Estado de más de $116 mil en fondos de los Bomberos

La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico al Estado de $116,498.67 relacionado con el manejo y la utilización de fondos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Según el informe de Auditoría Núm. 11-151-2026-DIAF-DAFO, el desembolso no estaba vinculado con las competencias del Cuerpo de Bomberos. Los fondos fueron utilizados para la adecuación del Centro de Rehabilitación Femenina La Esmeralda, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, distrito y provincia de Panamá.

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La auditoría, que abarcó el período comprendido entre el 2 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, incluyó la revisión de controles internos, documentos, cotizaciones, facturas y adquisiciones de equipos e insumos destinados a los servicios de atención médica, emergencias y rescate.

El documento relaciona este hecho con Roger Alberto Tejada Bryden, identificado como expatrono, presidente del BCBRP y ministro de Gobierno.

Además, la auditoría identificó cuatro situaciones: uso inadecuado del Decreto 377-2015- DMySC, incumplimiento de la ley que crea la entidad, ausencia de documentos fuente y activos fijos sin registrar.

Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó remitir el informe al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal de Cuentas, para las actuaciones que correspondan.