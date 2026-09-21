Taylor Swift recibirá el primer premio a la mejor dirección artística en los VMAs

Taylor Swift recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor directora artística en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs), que se celebrará el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles.

Este nuevo galardón, reconoce a artistas musicales innovadores cuyo trabajo detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual, según informó la producción de estos premios en un comunicado.

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“Celebran una trayectoria profesional sólida e influyente de artistas que han superado los límites creativos y desarrollado una voz propia como directores”, explica el escrito.

Swift ha dirigido algunos de los videos más representativos de su carrera entre los que destacan “Karma (feat. Ice Spice)”, o más recientemente “The Fate of Ophelia” y “Opalite”.

La gala de premiación

La intérprete ha estado nominada siete veces a mejor directora en los MTV Video Music Awards, de los cuales ha ganado en cuatro ocasiones. Swift llega a la ceremonia como la segunda artista con más nominaciones, nueve en total, entre ellas dirección, video del año, artista del año y mejor pop.

Pero quien lidera la lista es Madonna, con once candidaturas, incluidas las tres grandes: video del año por “Confessions II – The Film”, y artista y canción del año, esta última por “Bring Your Love”, junto a Sabrina Carpenter.

Los VMAs serán presentados por Snoop Dogg y se verán en vivo desde Los Ángeles el domingo 27 de septiembre por la cadena de televisión CBS, transmisión simultánea por MTV y por Paramount+ (Premium) en los Estados Unidos.

La transmisión también estará disponible globalmente al día siguiente en Paramount+ y MTV.