IDAAN recibe 24,500 kg de hidróxido de calcio para las potabilizadoras de Chitré y Parita

La planta potabilizadora Roberto Reyna, ubicada en el distrito de Chitré, recibió un cargamento de 24,500 kilogramos de hidróxido de calcio, un insumo crítico que servirá para reforzar las operaciones de potabilización tanto en esta instalación como en la planta potabilizadora de Parita, en la provincia de Herrera, informó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

El producto, importado directamente desde Guatemala, representa una reserva estimada para año y medio de operaciones, aunque el IDAAN precisó que su consumo final dependerá de la demanda y de los niveles de turbiedad que presente el agua cruda, especialmente durante la temporada de lluvias.

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"Estamos fortaleciendo la planificación y la disponibilidad de los insumos que nuestras plantas necesitan para operar. Contar con esta reserva nos permite tener una mayor capacidad de respuesta y dar continuidad a los procesos de potabilización", destacó Antonio Tercero González, director ejecutivo del IDAAN.

Importancia en la estabilización del pH y trámites regulatorios

Explicó el Idaan que el hidróxido de calcio desempeña un rol esencial en la potabilización al ajustar y estabilizar el pH del agua, lo que permite que los coagulantes y demás químicos aplicados en el proceso reaccionen con eficacia para remover sedimentos e impurezas.

Debido a que este químico está sujeto a controles de importación en el territorio nacional, el IDAAN indicó que tuvo que tramitar los permisos y autorizaciones correspondientes ante la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos Relacionados con el Mapeo y Abuso de Drogas (CONAPRED) para concretar el ingreso del embarque al país.

Con la llegada de este lote, la institución aseguró que va a restablecer el suministro directo desde el proveedor, blindando la capacidad operativa de ambas potabilizadoras herreranas ante eventuales variaciones en la calidad de las fuentes hídricas de la región.