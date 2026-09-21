Perú acogerá la gala de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo

Lima, considerada la capital gastronómica de Latinoamérica, acogerá por primera vez en Suramérica la gala de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, en la que se darán cita del 2 al 4 de noviembre más de 1.200 referentes de la gastronomía mundial.

En la capital peruana se desvelará la lista de 2026 de ‘The World’s 50 Best Restaurants’, que Perú ha liderado en dos ocasiones con Central, de Virgilio Martínez, en 2023; y Maido, de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, en 2025.

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Tanto Martínez como Tsumura aseguraron este lunes que la gala en Lima será la mejor de la historia de estos premios.

Durante la rueda de prensa de presentación del evento, Martínez destacó que la ceremonia es de "un impacto mundial incalculable", por lo que consideró que se deben poner las bases para extender el éxito de la gastronomía peruana a otros sectores. "Tiene un potencial mucho más grande que no solo es turismo", apuntó.

Por su parte, ‘Micha’ Tsumura enfatizó que solo el hecho de celebrar la gala por primera vez en un país suramericano ya es "histórico".

Tsumura aclaró que Central o Maido hayan sido los mejores restaurantes del mundo en 2023 y 2025, respectivamente, "no es la victoria de un restaurante sino de un país", porque "que seamos sede de ‘The 50 Best Restaurants’ demuestra que lo que el Perú ha logrado se tangibiliza en un evento importantísimo a nivel mundial".

La gala de los 50 mejores restaurantes del mundo

La gala se llevará a cabo el 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, y estará precedida por una serie de actividades para presentar la diversidad cultural y culinaria de Perú ante referentes mundiales de la gastronomía.

Los prolegómenos comenzarán el día 2 de noviembre con un almuerzo de bienvenida a los participantes, y el día 3 se realizará el ’50 Best Talks’ (Las charlas de los 50 mejores), un encuentro dedicado al intercambio de conocimientos y sentencias sobre la gastronomía mundial.

También se entregarán reconocimientos especiales como el premio al restaurante más sostenible, que distingue las mejores prácticas ambientales y sociales; el galardón’ One to Watch’, dirigido a talentos o negocios emergentes con potencial para convertirse en referentes de la industria; y el premio a la mejor chef mujer, que reconoce el talento y liderazgo de las mujeres en la gastronomía global.

Asimismo, se realizarán los ’50 Signature Sessions’, una serie de experiencias gastronómicas colaborativas que reúnen a chefs internacionals y reconocidos talentos locales.

Una oportunidad para mostrar a Perú

"Con la participación de más de 34 países, será una celebración de alcance verdaderamente global y una oportunidad extraordinaria de mostrar Lima y Perú al mundo, poniendo en valor su talento gastronómico, sus ingredientes locales y su hospitalidad", manifestó la directora general de Eventos de ‘The 50 Best Restaurants’, Rikki Tidball.

A través de un mensaje en video, el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Rogers Valencia, estimó que el impacto económico que dejará en Perú la entrega de los premios y sus actividades previas será de unos 2 millones de dólares.

De su lado, la presidenta ejecutiva de Promperú, Teresa Mera, aseveró que "este encuentro constituye una oportunidad excepcional para mostrar que detrás del reconocimiento internacional de la gastronomía peruana existe una historia, un territorio, una extraordinaria biodiversidad y, sobre todo, una comunidad que hace posible que esta riqueza llegue a las mesas".