Presley Gerber: ¿qué se sabe sobre su muerte?

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años en un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California. La noticia fue confirmada por registros del Médico Forense del condado de Los Ángeles y por la familia.

Desde que se conoció su fallecimiento comenzaron a surgir preguntas sobre qué ocurrió. La Policía de Santa Mónica informó este lunes que investiga la muerte como una posible sobredosis y señaló que no existen indicios de que se trate de un crimen.

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De acuerdo con los reportes de las autoridades, la llamada de emergencia se recibió alrededor de las 9:35 de la mañana del domingo por un caso de posible sobredosis. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a Gerber sin vida y los paramédicos declararon su muerte a las 9:45 a. m.

Aunque la investigación policial apunta a una posible sobredosis, esta todavía no es la causa oficial de muerte. La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles informó que la autopsia fue realizada, pero la causa y la manera de muerte quedaron aplazadas mientras se realizan estudios y pruebas adicionales.

El modelo había ingresado recientemente al centro de rehabilitación y en los últimos años había hablado públicamente sobre sus dificultades relacionadas con la salud mental y el consumo de sustancias. También utilizó sus redes sociales para abordar estos temas y promover conversaciones sobre bienestar emocional.

Gerber era el único hijo varón de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber. Al igual que su madre y su hermana, desarrolló una carrera en la industria de la moda desde adolescente y trabajó con reconocidas firmas internacionales.

La familia confirmó su muerte y pidió privacidad durante este momento. Por ahora, la investigación continúa y las autoridades han indicado que será necesario esperar los resultados de las pruebas del Médico Forense para establecer oficialmente qué provocó el fallecimiento de Presley Gerber.