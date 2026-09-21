Pagarán el doble: ASEP advierte a distribuidoras eléctricas que no indemnicen por apagones

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) hizo un llamado a todos los clientes de la red de distribución eléctrica a presentar formalmente sus reclamos cuando sufran el daño de sus aparatos eléctricos producto de apagones o fluctuaciones de voltaje.

El ente regulador advirtió que la norma establece una penalización automática que obliga a las distribuidoras a pagar el doble del valor evaluado del electrodoméstico si incumplen con las órdenes de indemnización dictadas a favor del usuario.

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"La norma establece una penalización automática de resarcir al usuario con el doble del valor evaluado del aparato eléctrico dañado en caso de que la empresa distribuidora incumpla los tiempos de pago dictados", enfatiza la reglamentación que ampara a los consumidores mediante la Ley 6 de 3 de febrero de 1997.

¿Cómo presentar un reclamo efectivo?

Para exigir el resarcimiento de bienes averiados (como neveras, congeladores, televisores o computadoras), los usuarios deben seguir el procedimiento establecido por la ASEP:

Paso 1: Reclamo inicial ante la empresa (15 días hábiles): El cliente afectado debe acudir a las oficinas de la empresa distribuidora dentro de los primeros 15 días hábiles tras la incidencia. Se debe detallar el daño, la hora exacta del apagón y las especificaciones del equipo afectado.

Paso 2: Respuesta oficial de la distribuidora (15 días calendario): Tras recibir la queja, la compañía eléctrica tiene un plazo máximo de 15 días calendario para dar una respuesta oficial al cliente.

Paso 3: Escalamiento del caso ante la ASEP (30 días calendario): Si la empresa rechaza la solicitud, se niega a responder o no emite su pronunciamiento a tiempo, el afectado debe acudir de inmediato a las oficinas de la ASEP dentro de los 30 días calendario siguientes para formalizar su caso.

Paso 4: Resolución y orden de indemnización (30 días hábiles): Una vez acogida la queja, la ASEP dispone de 30 días hábiles para emitir un fallo. Si la resolución favorece al cliente, se ordenará a la distribuidora pagar la indemnización en un periodo de 30 días calendario.

Sanción por incumplimiento: Si la empresa no realiza el pago fijado en el tiempo correspondiente, se aplicará el castigo automático que obliga a resarcir al usuario con el doble del costo del aparato dañado.

Representan el 7% de las quejas en 2026

La ASEP reveló que los reclamos por daños en aparatos eléctricos ocupan el segundo lugar en las estadísticas generales del servicio eléctrico. De enero al 31 de agosto de 2026, estos reclamos representan el 7% del total, mostrando una tendencia a la baja frente al 8% registrado en 2025 y el 12% de 2024.

La entidad reiteró que mantendrá una estricta fiscalización en todas las zonas de concesión del país para garantizar que las empresas mejoren la calidad de la energía y respeten los derechos de los usuarios.