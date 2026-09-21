Jubilados se oponen a sectorización; sostendrán reunión con Castañedas

Los jubilados y pensionados se reunirán este martes con la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, para encontrar una solución que permita avanzar hacia la sanción de la iniciativa que modifica y adiciona artículos a la Ley No. 6 de 1987.

Guillermo Cortés, representante del Movimiento Mundos, no parece haber sido sorprendido por el veto presidencial al proyecto; por el contrario, reconoce que esta decisión forma parte de las facultades del Ejecutivo y fue una de las posibilidades planteadas en las reuniones convocadas por el mandatario José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas.

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No obstante, espera que se mantenga el compromiso de presentar los cambios que faciliten, antes de que culmine el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea, la aprobación de una nueva ley de descuentos a la tercera edad.

Aseguró que, en el encuentro con Castañedas, además de conocer sus proyecciones, presentarán un borrador basado en lo conversado en la presidencia.

Cortés explicó a Panamá América que su propuesta no sectorizará el beneficio como ha sugerido el gremio empresarial y así se lo hizo saber al presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría Pino, en las mesas de diálogo.

El representante del Movimiento Mundos solicitó a los jubilados tener paciencia y recordar que el mandatario tiene que honrar su palabra de sancionar y promulgar la ley antes del 31 de octubre.

Los empresarios, al igual que los adultos mayores, insistirán en que se tome en cuenta el impacto económico de la medida en sus negocios y el resto de ciudadanos que tendrán que compensar el descuento.'



Los empresarios, al igual que los adultos mayores, insistirán en que se tome en cuenta el impacto económico de la medida en sus negocios y el resto de ciudadanos que tendrán que compensar el descuento.



El proyecto de ley No. 226 fue devuelto a la Asamblea por el Ejecutivo, quien considera inconveniente que el beneficio sea otorgado a un número elevado de beneficiarios.



Los diputados deben hacer los ajustes necesarios al documento para su discusión en los debates correspondientes antes de que finalice el periodo de sesiones ordinarias.



La presidenta de la Asamblea se reunirá este martes con los jubilados y pensionados.

Barría Pino recomienda que el incentivo se establezca en función del gasto en servicios específicos como pañales, accesorios de movilidad y seguridad, entre otros renglones que, a su juicio, ameritan ser atendidos porque son necesidades prioritarias de esta población.

El presidente de la Cciap plantea también que el ingreso de los adultos mayores sea otro aspecto a considerar en la reestructuración del documento para alcanzar un acuerdo beneficioso para todos los involucrados.

"Desde el gasto y el ingreso creo que vamos a poder lograr una solución que realmente los beneficie", dijo.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) aspira a que en la Asamblea se produzca una propuesta sostenible y viable tanto para los empresarios como para los jubilados.

El diputado Javier Sucre, uno de los propulsores de la iniciativa, sostiene que continuará respaldando el documento porque favorece a ambas partes, ya que los descuentos serán resarcidos a las empresas en créditos fiscales; por tanto, no entiende la oposición de algunos sectores.

El proyecto de ley No. 226 fue devuelto a la Asamblea por el Ejecutivo, quien considera inconveniente que el beneficio sea otorgado a un número elevado de beneficiarios.