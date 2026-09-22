Panamá enfrenta desafíos combinados en seguridad, pobreza e informalidad, según informe de la CCIAP

El 71 % de los panameños siente el país inseguro, pese a que solo el 16 % ha sido víctima de algún delito en los últimos doce meses, según un estudio divulgado este martes en Ciudad de Panamá tras ser elaborado por la empresa privada con apoyo de organismos internacionales.

"Panamá no enfrenta un solo problema de calidad de vida, sino un conjunto de desafíos que se refuerzan mutuamente: pobreza, desigualdad territorial, exclusión educativa, informalidad laboral, brechas en salud, inseguridad, carencias habitacionales, congestión urbana y riesgos ambientales", dijo Renán Arjona, coordinador del observatorio Panamá, ¡cuéntame!, uno de los realizadores del informe.

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Este año, la inseguridad en Panamá estuvo marcada por el alza de homicidios (un 8 % más hasta junio en comparación con el mismo periodo del año pasado) y la violencia de pandillas ligadas al crimen organizado, además de una gran fuga carcelaria.

La percepción de inseguridad, además, varía según la provincia, pues en Panamá, donde se ubica la capital, alcanza el 83 %, mientras que en Colón (Caribe, uno de los sitios con mayor tasa de criminalidad) y Los Santos (en el centro del país) se sitúa en 52 %, el más bajo registrado, según un resumen del IX Informe de Calidad de Vida.

"El reto no es solo crecer económicamente, sino convertir ese crecimiento en oportunidades, capacidades y bienestar sostenible para toda la población, cerrando las brechas territoriales", agregó Arjona.

Incremento en la tasa de denuncias y delincuencia

El informe destaca que la tasa de denuncias registradas en Panamá incrementó "considerablemente" del 2017 al 2025, pues en promedio se registraron más de 90 000 denuncias durante esos años, con una tasa media que alcanzó los 2094,5 delitos denunciados por cada 100 000 habitantes, con base en datos oficiales.

Además, previo a la pandemia de la covid-19 en 2020, ocurría un robo cada seis minutos, mientras que en 2025 la media apenas bajó un minuto, según el propio estudio.

Pobreza, alimentación y metodología del estudio

El informe evaluó el bienestar en Panamá mediante indicadores como educación, salud, empleo, seguridad, inclusión financiera, vivienda, servicios, medio ambiente, movilidad, demografía, pobreza y desigualdad.

Entre los principales hallazgos destaca que, de media, el 47 % de los hogares comió menos de tres veces al día durante el último mes por falta de dinero para comprar alimentos, una cifra que se eleva al 74 % entre las casas de las comarcas indígenas.

La muestra es de 1238 entrevistas en todo el país con una duración de 35 a 50 minutos a adultos panameños y residentes extranjeros, realizadas del 12 de agosto al 1 de septiembre de 2026. El margen de error muestral es de ±2,8 puntos porcentuales.

El estudio fue elaborado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y los aliados de Panamá, ¡cuéntame!, como agencias de la ONU, Gallup de Panamá y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (Transparencia Internacional), entre otros.