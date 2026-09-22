CSS realizará feria de salud gratuita este sábado en el mercado San Felipe Neri

Con el objetivo de llevar la atención médica preventiva directamente a la población, la Caja de Seguro Social (CSS) informó que llevará a cabo la jornada informativa y asistencial "La CSS en tu comunidad" este sábado 26 de septiembre en las instalaciones del mercado San Felipe Neri, a partir de las 8:00 a.m.

La doctora Jazmín Erika Cedeño, jefa nacional del Programa de Salud de Adultos de la CSS, explicó que la iniciativa busca romper las barreras de acceso a la salud para detectar oportunamente los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y los problemas de salud mental.

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"Buscamos hacer una detección temprana de aquellos factores de riesgo que tenga la población y que muchas veces desconocen. Hay personas que están trabajando o en sus casas y no saben que tienen la glicemia o la presión elevada", advirtió la especialistaNex Noticias.

Servicios disponibles para asegurados y no asegurados

Para acceder a la atención, las personas interesadas (sean aseguradas, beneficiarias) únicamente deberán presentar su cédula de identidad personal.

Entre la oferta de servicios y pruebas gratuitas destacan: Medición de glicemia capilar para detectar diabetes, toma de presión arterial y evaluación de peso y talla.

Además de pruebas rápidas de detección de VIH así como especialidades y orientación en atención en nutrición, promoción de estilos de vida saludables, fonoaudiología y programas de prevención.

Así como la atención en salud mental: Abordaje de cuadros de ansiedad y depresión.

Alerta por sobrepeso y estigma en la salud mental

La doctora Cedeño alertó sobre los altos índices de sedentarismo en el país, detallando que más del 65% de la población panameña presenta algún grado de sobrepeso u obesidad, una realidad que afecta cada vez más a niños y adolescentes debido al uso excesivo de pantallas y la falta de actividad física.

Asimismo, hizo un llamado a estar atentos a síntomas como sed excesiva, pérdida de peso inexplicable o ganas frecuentes de orinar (signos de alerta de la diabetes), así como a los mareos, dolores de cabeza o zumbidos en el oído (asociados a la hipertensión).

Por último, la vocera de la CSS enfatizó que tras la pandemia las enfermedades mentales aumentaron más de un 25%, pero más del 75% de los afectados no busca ayuda médica por estigma o discriminación. Con esta jornada, la institución busca hacer los servicios psicológicos más accesibles y amigables para toda la comunidad.