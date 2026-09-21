Meca

El Loco dejó claro que Bogotá es la Meca de la política y de los que quieran hablar con él. Parece que ahora todo el que va a la capital colombiana no quiere regresar sin antes saludarlo. ¡Son niveles!

Fila

Comenta uno que sabe mucho que las filas para "saludar" al Loco son interminables y que incluso los que se venden como sus "adversarios" han ido a Bogotá a tocar esa puerta. ¡Cosa más grande!

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Radar

La lista de los funcionarios del GobierNito bajo el radar sigue ampliándose. Ahora el satélite le cayó al de las boinas Rojas y al de las tejas, pero la gente sigue preguntando dónde están los peces gordos.

Sustancia

Dice Riquelme que la reciente ley de sustancia económica de Panamá supuso un impulso en la decisión de mudarse a estas tierras, aunque reiteró que no se trata de un simple beneficio de impuestos. ¡Mira tú!

Almuerzo

Los honorables de la comisión de Presupuesto son tan incisivos que no dejaron ni almorzar bien al jefe de la cuadrilla mayor. Casi se atraganta mientras respondía. ¡Ni la Coca Cola lo dejaron tomarse a gusto!

Puntos

Me comentan que el Bienaventurado metió canastas de tres puntos con los herreranos tras su visita a Los Pozos, donde llevan rato esperando por un nuevo colegio. Dicen que ya ha callado varias bocas.