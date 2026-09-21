Éxito

La actriz, bailarina y cantante está en LA impulsando su carrera (versión 47). Ha hecho tantos esfuerzos por despegar que ya parece avión de aerolínea “low cost”: mucho ruido y poco vuelo. Ojalá este sea el impulso definitivo… o al menos el que no termine en escala técnica. Seguiremos observando desde la sala de espera. ¡Suerte y buen despegue… o no!

Equivocación

El exrepresentante de Don Bosco que según terceros olía a dos flores del patio… pero resulta que el jarrón oficial es otro. ¡Qué talento para sembrar confusión! Uno no sabe si es “picaflor” o solo un jardinero despistado que riega donde no debe y luego dice “¿yo? ¡si yo solo pasaba!”. Ironía pura: el corazón tiene dueña, pero las pistas andaban de visita guiada.



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Flores amarillas

¡Son celebraciones! Qué tierno el Día de las Flores Amarillas: un ejército de gente publicando en redes sociales ramos como si hubieran descubierto la primavera y el amor al mismo tiempo. Mientras tanto, los que no recibimos nada seguimos aquí, contemplando el “feed” con la misma cara de “me alegro por ustedes” que usamos en los cumpleaños ajenos.

