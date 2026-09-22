'Cada vez que nos vemos hay progreso', le dice presidenta de la Comisión Europea a Mulino

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, sostuvo este martes una reunión con el presidente José Raúl Mulino, a quien felicitó por los avances del Gobierno de Panamá para pasar al Anexo 2 de la lista fiscal de la Unión Europea, entre ellos la aprobación de la Ley de Sustancia Económica y su reglamentación.

“Cada vez que nos vemos hay progreso”, manifestó Von der Leyen en su encuentro con Mulino en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se realiza en Nueva York.

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Von der Leyen también se interesó por los avances de los proyectos de energía y transporte sostenible bajo la Estrategia de la Unión Europea Global Gateway, entre los que destaca la modernización de la red eléctrica de ETESA, que financia el Banco Europeo de Inversiones.

Por su parte, el presidente Mulino aprovechó la ocasión para que el ministro del Canal, José Ramón Icaza, expusiera los avances de los proyectos que desarrolla la ruta interoceánica, que incluyen el reservorio de Río Indio, dos puertos, un corredor logístico y un gasoducto.

Mulino y Von der Leyen conversaron también sobre el impacto del fenómeno El Niño y sus afectaciones a nivel mundial.

El presidente Mulino aprovechó el encuentro para invitar a Von der Leyen al Foro Económico de Panamá, que desarrollará el banco de fomento CAF en enero de 2027.