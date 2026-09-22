Decretan detención provisional a tres mujeres por transportar más de 120 kilos de droga

La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en la provincia de Chiriquí, Irina Gutiérrez, decretó la medida cautelar de detención provisional contra tres mujeres de 30, 32 y 33 años, imputadas por la presunta comisión de dos delitos contra la seguridad colectiva.

Específicamente, a las procesadas se les formularon cargos en las modalidades de alteración de estructura vehicular y posesión agravada de sustancias ilícitas, tras una audiencia de solicitudes múltiples celebrada en la sede judicial de David.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

La juzgadora estimó que la privación de libertad resulta necesaria y proporcional a la gravedad de los hechos, tomando en cuenta además la existencia de riesgos procesales como la posible afectación de medios de prueba.

Interceptadas con un doble fondo procedente de la capital

Los hechos ocurrieron el lunes 21 de septiembre, cuando estamentos de seguridad interceptaron el vehículo en el que viajaban las ciudadanas a la altura de la comunidad de Las Lomas, en el distrito de David.

Según los informes de la investigación, las mujeres se trasladaban desde la ciudad de Panamá a bordo de un automóvil acondicionado con un compartimento oculto (doble fondo), en cuyo interior se ubicaron más de 120 kilogramos de presunta sustancia ilícita.

Durante el acto audiencia, el tribunal de garantías formalizó las siguientes acciones presentadas por la fiscalía:

Se declaró legal el control posterior, la aprehensión de las tres personas y la incautación del vehículo utilizado.

Se dio por presentada formalmente la formulación de cargos y se admitió la aprehensión de los bienes decomisados que presentó el Ministerio Público.

La defensa técnica de las imputadas, ejercida por el abogado particular Duay Lizondro, anunció recurso de apelación contra la medida de detención provisional. La citada audiencia quedó programada para el próximo 28 de septiembre a las 10:00 a.m.