¿Te llaman y nadie responde? Este es el riesgo detrás de las llamadas silenciosas

Suena el teléfono, contestas con un simple “¿hola?” y del otro lado nadie responde. Aunque muchas veces estas llamadas pueden deberse a sistemas automatizados o centros de atención legítimos, también pueden ser utilizadas por ciberdelincuentes para recopilar información que les permita preparar engaños posteriores. Expertos de Kaspersky advierten que incluso una interacción de pocos segundos puede servir para confirmar que un número está activo, identificar los horarios en los que una persona suele responder y obtener pequeñas muestras de su voz.

El riesgo cobra especial relevancia en América Latina, donde las llamadas no deseadas forman parte de la vida cotidiana: 88% de los usuarios de la región recibió este tipo de contactos, de acuerdo con datos de Kaspersky Who Calls. Además, aproximadamente 11% de las llamadas correspondió a intentos de fraude bancario y promociones engañosas. En este escenario, una llamada en silencio puede parecer una simple molestia, pero también convertirse en el primer paso de un intento de fraude.

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Las llamadas silenciosas pueden tener distintos orígenes. En algunos casos se producen porque los sistemas automatizados de centros de llamadas marcan más números de los que sus operadores pueden atender; en otros, bots o sistemas de inteligencia artificial realizan llamadas para comprobar si un número está activo antes de transferirlo a una persona.

Sin embargo, los estafadores también pueden recurrir a esta técnica como parte de la preparación de ataques más elaborados. Al contestar, incluso una breve respuesta puede aportar información valiosa para quienes están llamando. El acento puede ofrecer pistas sobre la región de origen de la víctima; la voz, sobre características generales de quien responde; y el momento en que atiende permite identificar los horarios en los que es más probable encontrarla disponible. Los atacantes pueden utilizar estos datos para personalizar posteriores intentos de ingeniería social y aumentar sus posibilidades de éxito.

Pero existe otro elemento que hace que estas llamadas sean especialmente relevantes en la era de la inteligencia artificial: la voz también es un dato biométrico. De acuerdo con los expertos de Kaspersky, una o dos palabras aisladas no necesariamente son suficientes para crear una imitación convincente. Sin embargo, pequeñas muestras de audio obtenidas a través de distintas llamadas podrían combinarse para generar imitaciones de voz más realistas y lograr que se utilicen en fraudes en los que los delincuentes se hacen pasar por familiares, compañeros de trabajo o superiores para solicitar dinero o información sensible.

“Durante mucho tiempo hemos asociado una llamada peligrosa con alguien que intenta convencernos de entregar una contraseña, un código o información bancaria. Sin embargo, los fraudes digitales están evolucionando y la prevención debe empezar mucho antes. Si recibimos una llamada de un número desconocido y nadie responde, lo más seguro es no intentar interactuar ni devolver la llamada por curiosidad. Adoptar hábitos tan sencillos como verificar quién nos contacta, bloquear números sospechosos y utilizar herramientas de identificación de llamadas puede ayudarnos a reducir nuestra exposición a posibles intentos de fraude”, señala Carolina Mojica, Gerente de Productos para el Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky.

Recibir o incluso responder una llamada silenciosa no significa que una persona vaya a convertirse automáticamente en víctima de fraude. Una breve interacción no representa por sí sola un riesgo inmediato. Sin embargo, puede confirmar que el número está activo y que su propietario responde llamadas de desconocidos, lo que podría hacer que termine incluido en listas utilizadas para posteriores campañas de spam o intentos de estafa.

Para reducir los riesgos asociados a este tipo de llamadas, los expertos recomiendan:

Evita contestar llamadas de números ocultos o desconocidos; tampoco devuelvas inmediatamente una llamada por curiosidad. Bloquea los números sospechosos, recuerda que las llamadas de estafa siempre apelan al sentido de urgencia, mantén la calma y cuelga inmediatamente si te presionan para tomar decisiones rápidas o urgentes. Los estafadores aprovechan las emociones para influir en la decisión de sus víctimas.

