Panamá y Guyana afianzan alianzas en aviación, energía y comercio marítimo en Nueva York

En el marco de su agenda de trabajo en Nueva York, el presidente José Raúl Mulino, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, con el objetivo de afianzar las relaciones diplomáticas e impulsar proyectos de cooperación en sectores clave.

Durante el encuentro, el mandatario panameño invitó formalmente a Guyana a firmar el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, un instrumento internacional que garantiza el libre tránsito y la seguridad de la ruta interoceánica para el comercio marítimo mundial.

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Ante la propuesta, el presidente Irfaan Ali mostró un claro interés en la adhesión de su país al tratado y se comprometió a revisar la solicitud a la brevedad posible.

Cooperación en aviación, energía y plataforma logística

La reunión de alto nivel también sirvió para trazar una hoja de ruta en materia de integración comercial y conectividad regional:

Ambos líderes analizaron la apertura de nuevas oportunidades en la industria de la aviación, aprovechando la infraestructura del Hub de las Américas en Panamá para conectar a Guyana con el resto del continente.

Acordaron establecer alianzas estratégicas utilizando la plataforma logística panameña, sus puertos y el Canal, como puente de exportación y desarrollo energético.

El presidente Irfaan Ali invitó a Mulino a participar como orador de honor en un foro internacional de energía que se celebrará en Guyana en febrero próximo.

Con esta cita bilateral, Panamá refuerza su estrategia de diplomacia comercial en el Caribe, posicionando su infraestructura logística y financiera al servicio de economías en fuerte crecimiento como la guyanesa.