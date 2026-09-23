Panamá afina detalles para su amistoso ante India

La selección de Panamá comenzó este miércoles en Bangalore sus primeros entrenamientos con balón de cara al amistoso del viernes contra la de India, el primero de una gira asiática que servirá al técnico Thomas Christiansen para probar nuevas piezas y avanzar en la preparación de la roja centroamericana.



Los dirigidos por Christiansen realizaron su primera sesión en campo desde su llegada a territorio indio, con la participación de 19 jugadores en las instalaciones del Centre for Sports Excellence, ubicadas a unos 45 minutos del hotel de concentración.



El entrenamiento, de aproximadamente una hora, comenzó con los trabajos de calentamiento dirigidos por el nuevo preparador físico, el español Sergio Pardo Carrillo, quien ocupa el puesto que dejó Christian Beguer.



La sesión continuó con diferentes ejercicios físicos y trabajos con balón.



José Luis Rodríguez, mundialista con Panamá en los mundiales de Rusia 2018 y Norteamérica 2026, destacó la importancia de la gira de cara a los próximos compromisos de la selección y de la incorporación de nuevos futbolistas.



"Se nos viene un reto muy importante ya de cara a noviembre, que es lo que hay que pensar primero", señaló Rodríguez, quien agregó que la gira también tiene como objetivo darles la oportunidad a los nuevos jugadores y que "demuestren lo que pueden aportar a la selección".



Entre los jugadores que podrían debutar con Panamá en esta gira se encuentra el guardameta Marcos de León, quien explicó que su convocatoria llegó poco después de recuperarse de una lesión.



"No esperaba el llamado tan cercano", afirmó el portero del Sporting San Miguelito de la Liga Panameña, quien también destacó la competencia interna entre los guardametas panameños.



"Conozco a Eddy (Roberts) desde hace mucho tiempo. Fue uno de los porteros que me ayudó a potenciarme, ya que competir contra él y con arqueros como José Guerra también, siendo yo uno de los juveniles de aquellos equipos, pues te ayuda a crecer como futbolista. Y Kuty (Orlando Mosquera), que, bueno, ahorita mismo es ídolo nacional, la verdad, es un arquero que es muy completo y espero aprender mucho de él", comentó.



El cuerpo técnico espera contar este jueves con el grupo completo, una vez se incorporen Martín Krug, Jiovany Ramos, Azarias Londoño, José Fajardo y Carlos Harvey.



Antes de la sesión del jueves, Christiansen y un jugador atenderán a los medios de comunicación en la conferencia oficial previa al encuentro, prevista para las 15:00 hora local.



Panamá se medirá con India este viernes en Bangalore, en el partido que abrirá las serie de tres que jugará en Asia.



Tras el duelo contra India, la "Roja " panameña tomará rumbo hacia Japón para enfrentarse el 1 de octubre con Nueva Zelanda en Yokoham, y el 5 de octubre con Japón o Ecuador en el Estadio Nacional, en Tokio.

