El Mides ampliará su cobertura en el país a través de jornadas sociales

Las Jornadas de Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ampliarán su alcance en 2027 para que los servicios del Estado lleguen a más comunidades y atiendan a una mayor cantidad de población, especialmente a quienes por sus padecimientos físicos no pueden movilizarse hacia los lugares en los que se desarrollan las mismas.

La entidad se ha propuesto reforzar la iniciativa a través de sus promotores con la finalidad de acercar la oferta institucional a los hogares panameños e incrementar la cobertura y frecuencia de las jornadas en las comunidades más pobladas del país.

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Estas acciones, de acuerdo con Lorena Cárdenas, coordinadora del proyecto, le permitirán al Mides identificar, dar respuesta y seguimiento oportuno a todos los casos que ubiquen durante estas actividades junto al resto de instituciones que les acompañan, como los ministerios de Salud, Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ambiente, Economía y Finanzas, Cultura, Educación, el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Tribunal Electoral, entre otras.

"Estamos articulando con ellos para que realicen visitas a las poblaciones y, de esa manera, identificar los casos que no puedan llegar a las jornadas por algún problema de movilidad reducida para nosotros llegar a esos lugares y que tengan acceso a mejores condiciones", detalló.

También se está en conversaciones con otras dependencias estatales y organizaciones privadas para que se incorporen al programa de apoyo social, con lo que se ampliará la oferta disponible para los residentes.

Las Jornadas de Acción Social han impactado, hasta la fecha, a 41,783 personas, por lo que no se descarta que en 2027 la cifra sea mayor, tomando en cuenta que la iniciativa iniciará en el mes de enero y se estarían gestionando más de 100 acciones en todo el país.

Los adultos mayores, según datos suministrados por el Mides, se encuentran entre los principales beneficiados del programa con el 71.4% de participación, seguidos de los menores de edad (16%), los adolescentes (11.1%) y las personas con discapacidad (1.5%), grupo en el que se enfocarán el próximo año.'

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jornadas tiene programas el Ministerio de Desarrollo Social hasta el mes de octubre. 71.4%

de los participantes en el programa de apoyo social, son adultos mayores.

Entre las principales problemáticas detectadas en estas actividades figuran el rezago educativo, el analfabetismo, la pobreza y la vulnerabilidad económica, necesidades de protección social relacionadas con la Red de Oportunidades, demandas de apoyos asistenciales y ayudas técnicas; deficiencias que, aseguró Cárdenas, están comprometidos en solucionar de manera interinstitucional para reducir las brechas sociales existentes en el país y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, ha reiterado que el programa se enfocará en atender a las familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en comunidades rurales, indígenas, de difícil acceso y cinturones urbanos de pobreza.

"Con esta iniciativa estamos reduciendo las barreras territoriales de acceso a la oferta institucional y, al mismo tiempo, recabando información en el territorio que nos permite conocer de primera mano las necesidades de la población y reorientar la acción pública hacia donde más se necesita", subrayó.

Las provincias de Veraguas y Chiriquí concentran la mayor participación en las 70 jornadas sociales que ha realizado el Mides en lo que va del año.