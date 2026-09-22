Yolina Lindquist llegará a Panamá para coronar a Miss Cosmo Panamá 2026

Yolina Lindquist, Miss Cosmo 2025, llegará a Panamá para ser una de las invitadas especiales a la coronación de Lainey Floeck como Miss Cosmo Panamá 2026, en una visita que también tendrá un significado especial para la actual reina internacional.

Lindquist estará en Ciudad de Panamá del 23 al 27 de septiembre, según anunció la organización de Miss Cosmo. Su agenda incluye la celebración de la coronación oficial de la nueva representante panameña, programada para el 25 de septiembre.

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Pero, su llegada tendrá además un componente especial: durante su estadía se reencontrará con Italy Mora, representante de Panamá en Miss Cosmo Panamá 2025 y integrante del Top 5 de aquella edición. Ambas compartieron parte de la experiencia durante el certamen internacional.

El encuentro ocurre ahora en un contexto diferente, pues Lindquist llegará como la reina que entregará próximamente su corona internacional, mientras Mora forma parte de la historia reciente de Miss Cosmo Panamá.

La visita también marcará el inicio de una nueva etapa para Floeck, quien fue presentada oficialmente como Miss Cosmo Panamá 2026 durante una actividad de la organización en agosto. Floeck asumirá la representación de Panamá en el certamen internacional.

La llegada de Lindquist convierte la coronación panameña en un encuentro entre distintas generaciones de la plataforma: una reina internacional que está por entregar su corona, una representante panameña que llegó al Top 5 y una nueva soberana que comienza su camino hacia el escenario internacional.

Así, entre el 23 y el 27 de septiembre, Panamá se convertirá en punto de encuentro para figuras vinculadas a Miss Cosmo, con la coronación de Floeck como uno de los momentos principales de la visita de Lindquist.