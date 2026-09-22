Corredor del Caribe registra 51% de avance con una inversión de $80 millones según el Mop

La construcción de la carretera Quebrada Ancha – María Chiquita (28.4 kilómetros), conocida como el "Corredor del Caribe", registra un avance físico del 51%, según confirmó el Ministerio de Obras Públicas (Mop) en su balance de proyectos para la provincia de Colón.

La obra, que representa una inversión de $80 millones, es la intervención de infraestructura vial más relevante en la región para interconectar la Autopista Panamá–Colón con las comunidades de la Costa Arriba.

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De acuerdo con el informe institucional, el proyecto comprende una calzada de dos carriles con pavimento de hormigón asfáltico, siete puentes vehiculares, un viaducto sobre la Autopista Don Alberto Motta, sistemas de drenaje pluvial, estudios de impacto ambiental y señalización vial.

"Una vez culminada, la obra reducirá los tiempos de traslado, disminuirá los costos de operación vehicular y fortalecerá la conexión entre la red vial nacional y los poblados costeros, impulsando el turismo y el empleo", precisó la institución.

Rehabilitación de vías urbanas y proyectos paralelos por más de $100 millones

El Corredor del Caribe encabeza un grupo de obras viales en el sector colonense que sobrepasa los $100 millones de inversión:

Proyecto de rehabilitación de 53 calles con un monto de $25.9 millones. El Mop tramita una adenda por $8 millones adicionales para incorporar 80 vías más al plan urbano.

Mientras que la carretera Transístmica (Chagres – Cuatro Altos) en este caso, según el Mop, los trabajos de mejora en más de 40 kilómetros para garantizar la seguridad vial en el acceso logístico a la ciudad.

Intervención dentro del programa "Tapahuecos) con una inversión de $3 millones, actualmente en su etapa final a la espera de señalización.

El MOP informó que la carretera Portobelo–Cuango avanza hacia su fase de adjudicación (para integrarse con el proyecto Cuango–Santa Isabel de la ATP), al tiempo que se proyecta la futura licitación del tramo María Chiquita–La Guaira.