Distritos de la provincia de Coclé decretaron toque de queda para restringir la presencia de menores de edad en las calles en horas de la noche, como medida de seguridad ciudadana ante el incremento de los hechos delictivos.

La medida de toque de queda se mantiene vigente en las demarcaciones de Penonomé, Antón y La Pintada desde el mes de agosto, mientras que en el distrito de Olá comenzó a regir a partir de este mes de septiembre.

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Horarios y sanciones fijadas en el distrito de Olá

El Decreto Alcaldicio N.° 007 de la Alcaldía de Olá precisa que la disposición es necesaria ante el aumento de la criminalidad y los actos que alteran el orden público en todos los corregimientos del sector.

El documento detalla además que "resulta necesario adoptar una medida preventiva y proporcional exclusivamente dirigida a proteger a los menores de edad, sin restringir el desarrollo regular de las actividades lícitas".

La normativa, que lleva la firma del alcalde Arcenio Ortíz, establece el horario de toque de queda de lunes a domingo, desde las 8:30 p. m. hasta las 5:00 a. m.

Los padres o tutores de los menores de edad retenidos por la Policía Nacional por infringir la norma deberán pagar una multa de $50.00.

En caso de no comparecer los acudientes, los jóvenes serán puestos a órdenes del Juzgado de Niñez y Adolescencia o del Ministerio de Desarrollo Social.

Medidas restrictivas en los distritos de Antón y La Pintada

En el distrito de Antón, la restricción rige en la cabecera y en el corregimiento de Río Hato. Esta acción fue implementada luego de que se registraran diversos hechos violentos en la zona, entre ellos homicidios.

Por su parte, el Decreto Municipal N.º 16-2026 de la Alcaldía de La Pintada fija entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. la prohibición de movilidad para menores de edad (menores de 18 años), salvo que se encuentren acompañados por sus padres, tutores o adultos responsables.