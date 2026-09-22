Arzobispo de Panamá pide perdón a víctimas de abuso sexual en la Iglesia

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, pidió perdón a las víctimas y sobrevivientes en caso de abuso sexual contra menores y personas vulnerables registrados en la Arquidiócesis de Panamá.

Durante la presentación del Informe de Valoración de la Gestión Institucional, Ulloa informó que en los últimos 25 años se han examinado 37 casos, de los cuales 24 corresponden a situaciones ocurridas dentro de la Arquidiócesis de Panamá.

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De esos 24 casos, nueve estaban relacionados con menores de edad. En cinco de ellos, se llevó el proceso hasta la dimisión del estado sacerdotal de los agresores. De estos cinco casos, el Ministerio Público hizo una condena civil.

El informe reveló que más de 18 sacerdotes han sido separados de su ministerio sacerdotal por omisión contra el sexto mandamiento, contra el patrimonio o también por realidades que han vivido.

"A las víctimas y sobrevivientes, nos duele profundamente el sufrimiento que han vivido. Donde miembros de nuestra iglesia causaron daño, pedimos perdón en nombre de la iglesia. Sabemos que pedir perdón no borra lo ocurrido, ni sana por sí solo la herida", expresó Ulloa.

El monseñor indicó que estas palabras no pueden quedarse únicamente en una expresión de pesar, ya que nadie merece atravesar una experiencia tan dolorosa y traumática, mucho menos un niño, una niña o un adolescente.

"Tenemos el deber de prevenir, de escuchar, de acompañar, de actuar con responsabilidad", agregó.

Ulloa también señaló que la reparación es necesaria, pero no puede reducirse únicamente a una dimensión económica, sino que es necesario procurar, según las necesidades y la voluntad de cada persona, una reparación humana, psicológica y espiritual, respetando siempre la libertad y el proceso de cada víctima sobreviviente.