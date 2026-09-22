'Una camiseta para toda la vida': Messi presenta la camiseta oficial para su despedida

"Último partido... Una camiseta para toda una vida". Así tituló el astro argentino Leo Messi un vídeo en sus redes sociales con imágenes de la camiseta de edición especial para su despedida de la selección argentina, el próximo 6 de octubre, en el encuentro ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.



La camiseta conmemorativa conserva el diseño clásico de la Albiceleste, con bandas verticales celestes y blancas, aunque con un giro especial en los detalles: el cuello y los puños llevan un ribete dorado, en lugar del celeste habitual, y tanto el escudo de la AFA como su nombre, Messi y el número 10 aparecen bordados en dorado.



Además en la espalda, la prenda, cuenta con un estampado de rayos que se despliegan desde el centro del número 10 a modo de sol, un guiño al Sol de Mayo del escudo argentino, que enmarca el nombre y el número de la leyenda del fútbol con un efecto de textura degradada.



El capitán argentino anunció su retirada del combinado nacional el pasado 31 de agosto. "Me vacié. Ya no tengo más para dar", afirmó entonces al confirmar el final de su etapa como internacional.



Messi debutó con la selección absoluta el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría, en el que ingresó en el segundo tiempo y fue expulsado pocos segundos después. Dos décadas más tarde, cierra su carrera con la Albiceleste con 125 goles y 68 asistencias en 207 partidos disputados, cifras que lo consagran como el máximo goleador histórico de la selección argentina.



Las entradas para el partido, oscilan entre los 90.000 pesos argentinos (unos 51 euros al cambio) de la zona Popular y los 480.000 pesos (cerca de 271 euros) de la Platea Media San Martín y Belgrano, según los precios publicados por la AFA.

