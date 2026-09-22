Cuatro ciudadanos con varias maletas lograron ingresar diversos artículos prohibidos al centro penitenciario Nueva Esperanza, en la provincia de Colón, hecho que es motivo de investigación por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

El suceso se registró la tarde del lunes, pasadas las 4:00 p. m., cuando los cuatro hombres cargados con bolsas llegaron hasta el perímetro del centro penitenciario y lanzaron los bultos por encima de la cerca, los cuales fueron recogidos inicialmente por reclusos del recinto.

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Decomiso de armas, droga y celulares en el penal Nueva Esperanza

Sin embargo, el personal de seguridad de la cárcel de Colón se percató de la maniobra e intervino de manera oportuna, logrando decomisar las bolsas.

En el interior del equipaje se hallaron dos armas de fuego, 24 celulares, droga y otros artículos prohibidos.

Todos estos elementos se encontraban distribuidos en ocho maletines negros y tres bolsas.

Operativo para dar con los sospechosos

Además de las armas y las sustancias ilícitas, las autoridades incautaron cables USB, cargadores para teléfonos móviles, audífonos, bebidas alcohólicas, cervezas, cigarrillos, encendedores, máquinas para cortar cabello, naipes y pesas digitales.

Las investigaciones encabezadas por la Policía Nacional y el Ministerio Público se mantienen activas para dar con el paradero de los cuatro involucrados en este hecho ocurrido en el penal Nueva Esperanza.