¡Panamá ya tiene representante! Carmen Quintero es Miss International Panamá 2026

La Organización Señorita Panamá anunció oficialmente a Carmen Johany Quintero Pittí como Miss International Panamá 2026, por lo que tendrá la responsabilidad de representar al país en la próxima edición del certamen internacional.

Quintero tiene 24 años y es oriunda de Puerto Armuelles, Chiriquí. Durante su participación en el Concurso Nacional de la Belleza representó a Chiriquí Occidente, donde destacó por su disciplina, elegancia, compromiso y vocación de servicio.

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Además de su faceta en los concursos de belleza, Quintero Pittí mantiene una preparación profesional. Es estudiante de Enfermería y de Contabilidad con énfasis en Auditoría, dos carreras que forman parte de su formación académica.

Actualmente trabaja en el departamento de cultura del Municipio de Barú, donde participa en iniciativas y actividades enfocadas en el desarrollo de niños y jóvenes del distrito.

Su trayectoria y vínculo con Puerto Armuelles forman parte de la imagen que la organización busca proyectar con su nueva representante. La entidad destacó su responsabilidad, dedicación y compromiso con su comunidad.

Con su designación, la beldad inicia oficialmente la preparación para asumir el título de Miss International Panamá 2026 y comenzar el proceso rumbo al escenario internacional.

Durante esta nueva etapa, tendrá la oportunidad de mostrar parte de la cultura, identidad y valores panameños ante representantes de distintos países que participarán en Miss International 2026.

La organizaciójn expresó su respaldo y le deseó éxitos durante su preparación y participación en el certamen internacional.