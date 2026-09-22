PANAMÁ
Diego De Obaldía y Mafe Achurra anuncian que esperan a su hija Anastasia
- Redacción / ey@epasa.com / @PanamaAmerica
Diego De Obaldía y Mafe Achurra, casados el 29 de agosto, anuncian que esperan a su primera hija, a quien nombraron Anastasia De Obaldía.
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Diego De Obaldía y Mafe Achurra, quienes se casaron el 29 de agosto, anunciaron que esperan a su primera hija, a quien nombraron Anastasia De Obaldía.
La pareja compartió la noticia en un comunicado en el que destacan que este será el estreno que más ilusión les ha generado.
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Durante mucho tiempo han contado historias juntos a través del teatro, la televisión, la música y el cine. En ese camino han cumplido sueños que parecían imposibles y se han enamorado sobre el escenario, tanto de manera ficticia como real.
Elegieron el nombre Anastasia porque corresponde a una historia que marcó profundamente sus carreras y que este año les permitió cumplir juntos uno de sus sueños más grandes.
Además, Anastasia proviene del griego y significa resurrección, volver a levantarse y volver a vivir. Consideran que no podía existir un nombre más perfecto para este momento.
Este ha sido un año de nuevos comienzos, pero también de despedidas. Han tenido que decir adiós a personas que amaron profundamente y que sienten que de alguna manera siguen caminando con ellos.
En medio de todo eso llegó ella: una nueva vida y un nuevo comienzo. La describen como su proyecto más importante.
El resto de esta historia la irán contando a su propio ritmo. Por ahora solo querían presentarla al mundo.
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