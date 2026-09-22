Cinépolis trae una semana de cine italiano a Panamá

Los amantes del cine tendrán una nueva opción para disfrutar de producciones internacionales en Panamá. Del 24 al 30 de septiembre se realizará una nueva edición del Festival de Cine Italiano, que llegará a cines seleccionados de Cinépolis en Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador.

En Panamá, las funciones se realizarán en Cinépolis Multiplaza Pacific, donde durante una semana el público podrá acercarse a diferentes historias, géneros y propuestas de la cinematografía italiana.

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La programación reúne películas que exploran distintas formas de contar historias y reflejan elementos como el humor, las emociones y diferentes perspectivas de la sociedad italiana.

Entre los títulos incluidos en el festival se encuentran “La vita va così” (La vida es así), “La città di pianura” (La última copa), “Per te” (Por ti), “Cose che non dimenticherò” (Cosas que no olvidaré) y “Breve storia d'amore” (Breve historia de amor).

La selección también incluye “La città proibita” (La ciudad prohibida), “Tre ciotole” (Tres adioses), “Primavera”, “Come ti muovi, sbagli” (Hagas lo que hagas, está mal), “Familia” y “Diamanti”.

Como parte de esta edición, Cinépolis ofrecerá además una promoción especial 3x4 en los cines participantes. La oferta consiste en comprar tres boletos y recibir el cuarto gratis, una alternativa pensada para quienes quieran compartir las funciones con familiares o amigos.

La promoción estará disponible exclusivamente en los complejos participantes y estará sujeta a términos y condiciones.

Además de Panamá, el festival tendrá funciones en Cinépolis Terramall, en Costa Rica; Cinépolis Multiplaza, en El Salvador; y Cinépolis Oakland Mall, en Guatemala.

Las entradas, horarios y detalles de la programación estarán disponibles a través de los canales oficiales de Cinépolis, donde el público podrá consultar las funciones disponibles en Panamá.

El Festival de Cine Italiano se presenta así como una oportunidad para descubrir nuevas historias y acercarse a la cultura italiana a través de la pantalla grande, con una cartelera especial disponible durante siete días.

