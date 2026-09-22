Meduca prepara borrador de la reforma a la Ley de Educación para 2027

Un borrador de las reformas a la Ley Orgánica de Educación, vigente desde 1946, podría ser presentado a inicios de 2027, anunció este martes el ministro de Educación, Ventura Vega.

Vega explicó que antes de presentar la propuesta se realizará un proceso de consulta con los distintos sectores con el propósito de alcanzar acuerdos sobre los cambios que requiere el sistema educativo.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El ministro adelantó que ya sostuvo una reunión con obispos en la sede del Ministerio de Educación (Meduca) y que además establecerá conversaciones con la Conferencia Episcopal, el Comité Ecuménico, grupos empresariales, organizaciones sindicales, ONG, docentes, padres de familia y estudiantes.

“Yo creo en la modernización de la ley de educación y que todos los sectores nos pongamos de acuerdo hacia qué norte queremos llevar la educación nacional”, manifestó Vega.

El titular del Meduca también señaló que en la Asamblea Nacional existe una propuesta relacionada con la reforma educativa.

Por otro lado, el ministro se refirió a la entrega de las becas del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) y destacó que el uso de tarjetas permite mayor transparencia, ya que se logra auditar automáticamente las transacciones realizadas con este beneficio.

Explicó que actualmente existen reglamentos específicos que establecen los productos que pueden adquirirse con las tarjetas. Entre ellos se encuentran alimentos, medicamentos, enseres y útiles escolares, que son necesarios para mejorar la educación de los estudiantes a nivel nacional.

Sobre el inicio del programa Escuela para Padres, Ventura destacó el papel de los acudientes como el primer apoyo de los estudiantes en su proceso educativo. Señaló que son quienes madrugan para preparar a sus hijos para que vayan a la escuela.

“Los padres tienen un valor importantísimo en toda la cadena de la educación”, añadió el ministro.