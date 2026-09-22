Aprehenden a exsubdirectora de la DGI por presunta lesión económica de $428 mil

La exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), Maritza Ureña, fue aprehendida por su presunta vinculación con un caso de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, que habría ocasionado una lesión económica de al menos $428 mil.

Ureña, quien ocupó el cargo entre 2019 y 2024, fue ubicada en Cerro Viento, San Miguelito, durante un operativo realizado por la Fiscalía Superior Anticorrupción, con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

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La diligencia forma parte de la Operación Tamías, en la que las autoridades también ubicaron indicios que estarían relacionados con las investigaciones que adelanta el Ministerio Público.

De acuerdo con las pesquisas, el caso se inició en agosto de 2026, luego de un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en el que se detectaron diferencias entre recursos cuyo origen pudo ser sustentado y otros cuyo origen no logró ser establecido.

La exfuncionaria será puesta a órdenes de las autoridades judiciales competentes para las audiencias correspondientes.