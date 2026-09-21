Ministro del MOP se defiende y asegura que su gestión es transparente

Durante la vista presupuestaria del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para 2027, el ministro José Luis Andrade argumentó que su gestión se ha realizado con transparencia y sin conflicto de intereses.

El titular manifestó que el programa Tapa Huecos es de interés público y se adjudica mediante procedimiento excepcional o contratación directa.

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No obstante, no ha sido una la empresa seleccionada, sino un total de 12, sin favorecer a ninguna, expresó Andrade.

Sobre el conflicto de interés en el que se le involucra al haber formado parte de una empresa, que hoy está a nombre de su esposa y que realizó contratos con el Estado y le aprobó adendas, Andrade explicó que cedió el contrato antes que fuera ministro.

Agregó que se asesoró con su abogado privado y le dijeron que no cometió ningún conflicto de interés, pero como el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, se acogerá a lo que decida.

En cuanto a las contrataciones directas, el ministro dijo que el MOP ha gastado $375 millones, mientras que en emergencias decretadas por el Gobierno, se han efectuado $110 millones en desembolsos.

En reparación de puntos críticos fueron aprobados $23 millones en 2025 y $39 millones en 2026.'



El MOP tiene planificado 339 proyectos con un valor de $2,585 millones.



Existen 270 proyectos ejecutados mediante contratación directa que representan $375 millones.



Hasta agosto, 64% del presupuesto de inversión 2026 estaba devengado, por valor de $482.2 millones, mientras que sin ejecutar había $171.5 millones.



El MOP dispondrá de $915.5 millones el próximo año para ejecutar 178 proyectos. En mantenimiento y rehabilitación vial asignará $370.4 millones, mientras que en calles y avenidas, $160.5 millones, y en construcción y rehabilitación de puentes contará con $330.8 millones.

En proyectos de recuperación económica han sido $66 millones, $18 millones para zarzos, en Tapa Huecos se ha gastado $98 millones y $10 millones en mantenimiento de carreteras.

Empresas

El diputado de Vamos, Luis Duke, cuestionó que empresas mencionadas en casos de corrupción sigan contratando con el MOP.

Al respecto, Andrade explicó que cuando hay proyectos de emergencia, el contratista cobra al final, por lo que se necesitan empresas que tengan 'músculo financiero'.

Aseguró que en su gestión se le ha dado oportunidad de contratar a más de 100 empresas, aunque son alrededor de 30, las que tienen más capacidad operativa y financiera.

El ministro de Obras Públicas dijo que confía en su equipo para garantizar la transparencia en los contratos.

"El grueso de nosotros está en licitaciones públicas, ya sea de APP, inversión o llave en mano. El 15% es lo que se ha hecho en procedimiento excepcional", expresó.

El titular agregó que le han pedido a Contraloría que audite todo lo que ha hecho para tranquilidad de la población.

¿Y qué ha hecho el MOP para evitar actos de sobornos?

Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños del MOP dijo que toda empresa tiene que firmar un pacto de integridad y como mecanismo adicional está el precio.

Cada proyecto es calculado con su desglose de actividades y los precios unitarios están establecidos en concordancia con la Contraloría, detalló.

Aseguró que el 99% de las adjudicaciones que se otorgan están por debajo del precio de referencia, lo que garantiza que no haya sobreprecio.