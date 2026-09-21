Iván Herrera es el panameño más consistente en las Grandes Ligas; Bernal se abre paso en los Cardenales

La última semana de la temporada regular se juega en las Grandes Ligas, teniendo a Iván Herrera, de los Cardenales de San Luis, como el jugador panameño más regular en las mayores.

Herrera ha tenido acción en 155 partidos, de ellos 154 como titular, con un promedio de bateo de .247 a la ofensiva y un .746 de OPS. Tiene 18 jonrones en la actual temporada —en la pasada campaña tuvo su mejor cifra en este departamento con 19—, con 68 carreras impulsadas y también 8 bases robadas.

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Hay que recordar que Herrera estuvo en el pasado Juego de Estrellas, rompiendo una sequía de 13 años para los panameños en este partido de mitad de temporada. El último había sido Mariano Rivera en el 2013.

El también receptor y bateador designado fue el reemplazo en el Juego de Estrellas de Shohei Ohtani, quien desistió de participar debido a algunas molestias físicas.

Otro que ha tenido acción con los Cardenales ha sido Leonardo Bernal, ascendido a las mayores el pasado 1 de septiembre, quien se ha abierto un espacio en el equipo titular que dirige Oliver Mármol.

El receptor coclesano batea para .311 a la ofensiva con un OPS de .868.

Bernal ha jugado hasta el momento 18 partidos en las mayores y ha impulsado 17 carreras, una marca que destaca mlb.com.

El máscara de 22 años tiene "la tercera mayor cantidad de carreras impulsadas en la historia de los Cardenales, desde que las mismas se convirtieron en una estadística oficial en 1920, solo por debajo de Tom Alston (1954, 20 empujadas) y Chick Hafey (1924, 18 empujadas)" en la misma cantidad de juegos.

Los Cardenales tuvieron día libre el lunes y hoy se miden a los Piratas de Pittsburgh (5:40 p.m.).

'Chema' con altos y bajos

José "Chema" Caballero ha tenido una temporada de altos y bajos con los Yanquis de Nueva York; entre una lesión en un dedo y en ocasiones jugar y otras no, pega para .236 a la ofensiva y tiene un OPS de .650.

Ha conectado 14 jonrones, su mejor cifra personal en las mayores en una campaña, con 51 carreras impulsadas, y ha estado en el terreno en 131 partidos en la temporada.

Se ha estafado 32 bases, muy por debajo de la campaña pasada, en la que logró 49.

Los Yanquis tenían ayer día libre y hoy enfrentan a los Rays de Tampa Bay en doble juego, el primero a las 12:05 p.m. y el otro a las 6:05 p.m.

Miguel Amaya

El receptor Miguel Amaya batea para .234 y tiene un OPS de .710 con 26 carreras impulsadas, con 6 jonrones, y ha jugado hasta el momento 80 partidos en el 2026.

Los Cachorros cumplieron su día libre ayer y este martes van contra los Marlins a las 6:40 p.m.

Edmundo Sosa

El utility Edmundo Sosa batea para .247 con un OPS de .702 en 81 partidos donde ha tenido acción, con 43 carreras impulsadas; tiene 8 jonrones (el año pasado pegó 11).

Los Filis no jugaron este lunes y hoy se miden a los Cerveceros de Milwaukee a las 5:40 p.m.

Justin Lawrence

El lanzador panameño, Justin Lawrence, ha pasado por tres equipos en las Mayores en este 2026: los Piratas de Pittsburgh, los Mellizos de Minnesota y ahora se encuentra con los Nacionales de Washington.

Con los Nacionales, hasta el domingo por la noche, tenía una efectividad de 4.26; ha tenido acción en 7 partidos, donde ha lanzado 6.1 episodios, no ha ganado juego, no ha perdido, ha recetado 6 ponches y tiene un WHIP de 2.21.