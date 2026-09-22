Andrés Andrade, José Córdoba y Josué 'Yayita' Vergara son bajas en Panamá para gira en Asia

Los jugadores Andrés Andrade, José Córdoba y Josué "Yayita" Vergara fueron dados de baja para los siguientes partidos amistosos de Selección Mayor de Panamá por la gira asiática, reveló en un comunicado la Federación Panameña de Fútbol (FPF)

Córdoba, jugador del Norwich City, presentó problemas en su tobillo izquierdo según informó su club, luego de disputar los 90 minutos en su último partido de la segunda división de Inglaterra, el pasado domingo 20 de septiembre en la derrota por 4-3 frente al Bolton.

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La FPF solicitó al club las pruebas médicas para confirmar dicha lesión luego del partido, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Vergara, jugador del KAA Gent, presentó una molestia muscular según informó su club, luego de disputar todo el partido el pasado sábado 19 de septiembre en la victoria por 2-1 frente al Standard de Lieja en la primera división de Bélgica.

De igula manera la FPF se mantiene a la espera de las pruebas médicas solicitadas al club que puedan confirman dicha lesión.

Andrade, jugador del LASK Linz, sufrió una lesión de isquiotibiales (músculos situados en la parte posterior del muslo), durante su último encuentro en la Bundesliga de Austria, disputado el pasado domingo 20 de septiembre ante el Hartberg, partido que terminó con empate 3-3.

Una vez concluido el partido, el club envio a la Federación las pruebas médicas de la resonancia magnética realizadas al jugador, confirmando la lesión como dicta el protocolo de convocatoria para partidos de fecha FIFA.

En su comunicado la Federación Panameña de Fútbol (FPF), revela que no realizará nuevos llamados y se mantendrá por el momento con el grupo actual de 24 jugadores para la gira.

Panamá se prepara para enfrentar este viernes a su similar de la India.

El seleccionado mayor panameño tendrá también que jugar ante Nueva Zelanda el jueves 1 de octubre, y luego se medirá al ganador del partido entre Japón y Ecuador.