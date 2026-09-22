Empresas, empleo e ingresos crecen en Panamá, según Censos Económicos

Los resultados de los VII Censos Nacionales Económicos, presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, reflejan un crecimiento en el número de empresas, el empleo y los ingresos en Panamá.

Los datos, correspondientes al año 2024 y comparados con el censo de 2011, muestran que el país pasó de 42,664 a 57,159 empresas, un aumento de 34%. En ese mismo período, el personal ocupado aumentó de 451,711 a 520,661 personas, es decir, 68,950 trabajadores más.

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Los ingresos de las empresas también aumentaron y alcanzaron $100,958.6 millones, lo que representa un crecimiento de 66.6% frente a 2011. Las compras y gastos pasaron de $53,830.8 millones a $87,338.6 millones, mientras que las remuneraciones pagadas a los trabajadores llegaron a $9,124.5 millones.

La inversión empresarial registró otro de los principales aumentos. El valor bruto del activo fijo alcanzó $71,478.1 millones, más de tres veces el monto registrado en 2011. El balance de las empresas reportó activos por $114,927.2 millones, pasivos por $82,806.1 millones y un patrimonio de $32,121.1 millones.

El comercio se mantiene como la actividad con mayor participación. En 2024 concentró 25,893 empresas, el 45.3% del total, y generó $60,431.5 millones en ingresos. Además, empleó a 189,854 personas.

Otros sectores también registraron aumentos. Transporte, almacenamiento y correo pasó de 1,052 a 2,190 empresas, mientras que las actividades profesionales, científicas y técnicas aumentaron 69.8%, hasta alcanzar 2,789 empresas.

Los Censos Económicos también reflejan crecimiento en actividades como hoteles y restaurantes, información y comunicación, servicios sociales y de salud y actividades inmobiliarias, que muestran una mayor presencia dentro de la actividad empresarial del país.