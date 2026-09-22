Panamá
Caen cuatro personas tras operativos contra la pornografía infantil en Panamá y Panamá Oeste
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Cuatro aprehendidos y 37 dispositivos electrónicos incautados tras allanamientos de la Operación Centinela por abuso sexual infantil.
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Cuatro personas fueron aprehendidas durante el desarrollo de la Operación Centinela, adelantada en sectores de Panamá Este, San Miguelito y la provincia de Panamá Oeste, por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil.
Los allanamientos iniciaron durante las primeras horas de la madrugada de este martes, y por el momento, las autoridades, además de los retenidos, también han decomisado 13 dispositivos USB, 9 celulares, 8 laptops y 7 discos duros. Todo será analizado para verificar si contienen material relacionado con las investigaciones.
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La investigación relacionada con esta operación dio inicio el pasado 7 de julio y forma parte de las acciones desarrolladas por la Policía Nacional para combatir los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes.
Traslado ante el Tribunal de Garantías
Los retenidos serán presentados ante un Tribunal de Garantías para la judicialización por delitos contra la libertad e integridad sexual, en su modalidad de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.
Las múltiples diligencias las efectuaron unidades de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DNIJ), la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), Interpol Panamá y la Sección de Delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual de la Fiscalía Metropolitana, con el apoyo de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) y la agencia internacional Our Rescue.
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