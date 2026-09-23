Panamá plantea una relación CELAC-UE basada en resultados concretos y cooperación

El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha, planteó la necesidad de fortalecer la relación entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) basada en resultados concretos, cooperación entre iguales y defensa de los principios democráticos.

Durante la III Reunión Ministerial CELAC–Unión Europea, celebrada en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Martínez-Acha destacó que la asociación entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea no puede limitarse a declaraciones y compromisos, sino que debe traducirse en inversión, conectividad, empleo, innovación, transición energética, transformación digital y oportunidades para los ciudadanos.

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“La fortaleza de nuestra asociación no debe medirse por el número de declaraciones que adoptemos, sino por nuestra capacidad de traducirlas en inversión, conectividad, empleo, innovación y oportunidades concretas para nuestros ciudadanos”, señaló.

Martínez-Acha subrayó asimismo que Panamá concibe la relación CELAC–Unión Europea como una asociación entre iguales, en la que América Latina y el Caribe no deben ser vistos únicamente como mercados de destino, sino como socios en la creación de valor.

En ese contexto, destacó el papel de Panamá como país de conectividad global y su capacidad para contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre ambas regiones mediante su plataforma logística, conectividad aérea y marítima y el Canal de Panamá.

Panamá: democracia significa participación

Uno de los momentos centrales de la intervención del canciller fue su llamado a defender los derechos políticos como componente esencial de cualquier proceso democrático.

“No hay democracia sólida si no hay derechos políticos efectivos”, afirmó.

Martínez-Acha sostuvo que la participación política, el pluralismo y las garantías fundamentales deben aplicarse sin distinción de identidad o afiliación política.

“El derecho de los ciudadanos y de los líderes políticos a regresar a su propio país y participar en la construcción de su futuro político no debe depender de la identidad política de quien regresa”, expresó.

La declaración adquiere especial relevancia frente a la situación de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá y cuyo equipo informó que durante esta semana realizó tres nuevos intentos de regresar a Venezuela que no pudieron concretarse. Con estos nuevos intentos, serían al menos siete las ocasiones en que Machado ha intentado retornar al país.

El canciller panameño fue enfático en separar la defensa del principio democrático de cualquier consideración partidista:

“Nuestra posición no debe entenderse como la defensa de una persona frente a otra. Es la defensa de un principio.”

Martínez-Acha sostuvo que cualquier proceso de reconstrucción democrática requiere la participación política de las distintas corrientes de una sociedad.

“Venezuela necesita un futuro construido por los venezolanos, con participación, garantías, reconciliación nacional, instituciones legítimas y respeto a los derechos políticos”, manifestó.

Añadió que la reconciliación nacional no se construye dejando voces fuera, sino creando las condiciones para que todas las voces puedan participar pacíficamente.

Solidaridad ante los desastres naturales

El canciller también aprovechó la reunión para expresar, en nombre del Gobierno y del pueblo panameño, la solidaridad de Panamá con Colombia y Venezuela ante los recientes terremotos que han afectado a ambos países.

“En momentos como estos, las fronteras pierden importancia. El dolor humano no tiene nacionalidad. Y la solidaridad tampoco debe tenerla”, afirmó.

Panamá planteó la necesidad de fortalecer la cooperación birregional en materia de prevención y respuesta ante desastres, resiliencia urbana, protección de comunidades y capacidad de respuesta de los Estados ante emergencias.

Panamá llama a convertir el multilateralismo en resultados

Al cerrar su intervención, Martínez-Acha señaló que CELAC y la Unión Europea tienen la oportunidad de demostrar que el multilateralismo continúa siendo capaz de generar soluciones y prosperidad.

“Queremos una relación CELAC–Unión Europea más concreta, más equilibrada y más orientada a resultados; una relación que genere inversión y oportunidades, que fortalezca nuestras democracias y que proteja a nuestros pueblos”, sostuvo.

El canciller reafirmó finalmente el compromiso de Panamá con una asociación birregional basada en la confianza, el respeto mutuo y resultados concretos.

“Ninguna región puede prosperar aislada; ninguna democracia puede consolidarse sin participación; y ningún pueblo debe enfrentar solo sus momentos de dolor”, concluyó.