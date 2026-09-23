Hermanos de la cantante Selena se enfrentan en una demanda millonaria en EE.UU.

El músico estadounidense Abraham ‘A.B.’ Quintanilla demandó por un millón de dólares a su hermana Suzette al acusarla de no distribuir todas las ganancias que comparten por las regalías de la fallecida hermana de ambos, Selena, según reveló este martes la revista People.

Registros públicos muestran que A.B. Quintanilla, creador de grupos como los Kumbia Kings, demandó el 10 de septiembre pasado a Suzette en la corte del Condado de Nueces en Texas, pero el medio estadounidense accedió a los documentos de la querella que exponen hoy el monto del conflicto.

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Los documentos, según People, muestran que Abraham acusa a su hermana del mal manejo de la compañía Q. Productions Inc., creada por Suzette para administrar el patrimonio y las regalías de la fallecida ‘Reina del Tex-mex’, asesinada en 1995 mientras estaba en la cúspide de su carrera.

A.B. asevera que las malas gestiones de su hermana, con quien tocaba en el grupo Selena y Los Dinos, le han costado más de un millón de dólares, por lo que este es el monto que le pide, de acuerdo con el medio.