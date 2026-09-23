ESTADOS UNIDOS
El médico de Presley Gerber le recetaba ketamina pese a sus problemas con esa sustancia
- Redacción Internacional / ey@epasa.com / @PanamaAmerica
La ketamina suponía un problema recurrente para Presley, y sus amigos cercanos están indignados tras saber que el médico le recetaba la sustancia.
El médico del fallecido Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, le recetaba ketamina a pesar de los problemas que tenía con ese tipo de sustancias, informa TMZ.
Según el medio especializado en noticias de sociedad, personas que mantenían contacto habitual con Presley y que tienen conocimiento directo de los hechos aseguran que un médico le administraba ketamina, aun sabiendo que sufría problemas de drogadicción.
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La ketamina puede utilizarse para tratar la adicción a las drogas, aunque ese no es el uso aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, recuerda TMZ.
Según las fuentes consultadas por el medio, la ketamina suponía un problema recurrente para Presley, y sus amigos cercanos están indignados tras saber que el médico le recetaba la sustancia y consideran que debería ser procesado.
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