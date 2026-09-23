El médico de Presley Gerber le recetaba ketamina pese a sus problemas con esa sustancia

El médico del fallecido Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford, le recetaba ketamina a pesar de los problemas que tenía con ese tipo de sustancias, informa TMZ.

Según el medio especializado en noticias de sociedad, personas que mantenían contacto habitual con Presley y que tienen conocimiento directo de los hechos aseguran que un médico le administraba ketamina, aun sabiendo que sufría problemas de drogadicción.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

La ketamina puede utilizarse para tratar la adicción a las drogas, aunque ese no es el uso aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, recuerda TMZ.

Según las fuentes consultadas por el medio, la ketamina suponía un problema recurrente para Presley, y sus amigos cercanos están indignados tras saber que el médico le recetaba la sustancia y consideran que debería ser procesado.