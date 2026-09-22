Sacerdotes son separados por abusos a menores

Al menos 18 personas han sido separadas del ministerio sacerdotal por su presunta vinculación en casos de abuso sexual a menores y personas vulnerables, indicó el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, tras conocerse que en los últimos 25 años se han presentado 37 acusaciones por este delito a lo interno de la Iglesia, de las cuales 9 están vinculadas con menores de edad.

Lamentó que la respuesta institucional no haya estado a la altura de las necesidades de las víctimas y sobrevivientes que, en lugar de encontrar refugio y apoyo en la Iglesia, terminaron siendo objeto de nuevas heridas; por ello, pidió perdón en su nombre, haciendo la salvedad de que sus palabras deben convertirse en acciones.

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"Tenemos el deber de prevenir, escuchar y actuar con responsabilidad", dijo.

La actuación de la Iglesia en la mayoría de los casos, según Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia encargada del informe de valoración de la gestión institucional, giró en torno al procedimiento y al acusado, dejando de lado a las víctimas.

Explicó que la arquidiócesis tiene una responsabilidad "evaluable" en 24 de las 37 denuncias que constan en los archivos; sin embargo, la documentación se pierde a medida que avanza el procedimiento en el que los acusados fueron entrevistados más veces (8) que las víctimas (2).

El procurador de la Nación, Luis Gómez Rudy, señaló que, hasta la fecha, se han presentado 4,599 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual ante el Ministerio Público, de las cuales 253 corresponden a casos de corrupción de menores, lo que supone un aumento del 23% con respecto al 2025.

La mayoría de las víctimas se ubican entre los 15 y 17 años (42%).'



Se han presentado 4,599 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual ante el MP.



A lo interno de la Iglesia, en los últimos 25 años se han presentado 37 denuncias por supuesto abuso sexual.



9 de estos casos guardan relación con menores.

Otro segmento de alto riesgo son los niños y niñas entre 10 y 14 años.