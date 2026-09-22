Secretario de Energía: cambios están enfocados en los clientes finales

Este martes inició el primer debate del proyecto de ley No. 705 que modifica la Ley 6 que regula el mercado eléctrico en el país y el Secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez, aseguró que los cambios a la norma están enfocados en el cliente final, es decir, los usuarios y consumidores.

Entre los principales temas que abordó Rodríguez figura que cuando las distribuidoras incumplen y son sancionadas, por lo general, estos casos terminan judicializados y el cliente perjudicado.

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Ahora, lo que se busca es que, primero, se dé respuesta a los clientes y luego se judicialice el proceso de reclamo que presenten las empresas.

Otro punto sensitivo es la renovación de las concesiones en la distribución.

Como está la norma, el secretario de Energía, manifestó que las distribuidoras, si quieren, se pueden quedar.

Eso fue algo que ocurrió en el primer vencimiento, en el que ninguna empresa se interesó por concursar, ya que conocían que el titular actual de la concesión se podría quedar, situación que se buscan modificar con las reformas.

Con relación a las tarifas, se ajustará la base sobre la que se calcule la rentabilidad, que será de acuerdo a la situación económica del país, algo que no ocurre en la actualidad.'



Antonio Clement, de la OER, advirtió que los sistemas solares que se instalan en áreas de difícil acceso deben tener recursos para su mantenimiento, ya que al no aportar las comunidades, se están dañando.



Clement pidió a los diputados que se legisle sobre los árboles, para que eviten ser sembrados cerca del tendido eléctrico.



La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea se declaró en sesión permanente hasta que termine el debate sobre las reformas al sistema eléctrico. La próxima sesión quedó para el próximo martes, 29 de septiembre, desde las 10:00 a.m. Al final no se votó una metodología para debatir el proyecto.

Con respecto a la generación, Rodríguez informó que se busca regular de manera que no exista una concentración económica que afecte el desempeño a futuro del mercado.

Un punto esencial es el referente a la electrificación rural, teniendo en cuenta que 58 mil familias en el país carecen del servicio.

De acuerdo con el secretario de Energía, a las distribuidoras no les interesa ir a esas áreas de difícil acceso, por lo que ahora se dispone que la responsabilidad fundamental de electrificar esas zonas no rentables, sea obligación de estas.

Rodríguez detalló que en otras partes del mundo, la medida ha sido aplicado y se ha alcanzado el deseado 100% de cobertura.

Reacción

Edgar Ivankovich, de AES Panamá, llevó la posición de la empresa generadora de oponerse a lo dispuesto en el artículo 8 del proyecto No. 705.

Este restringe a las empresas de generación de solicitar nuevas licencias y/o concesiones si, al hacerlo, atienden, directa o indirectamente, a través de otras empresas de generación u otros medios, más del 30% del consumo de electricidad del mercado nacional.

Sugiere que en vez del consumo de electricidad, se tome como referencia la capacidad instalada del país.

Ivankovich agregó que si ese cambio no se ejecuta y queda como está en el proyecto, podría repercutir en las tarifas o en adoptar más subsidios para que no impacte a la población.