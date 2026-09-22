Gobierno, Asamblea y sector privado buscan equilibrar beneficios a jubilados sin afectar a la MIPYME

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, encabezó una mesa de trabajo interinstitucional entre los Órganos Legislativo y Ejecutivo, dirigentes de gremios de jubilados y representantes del sector privado, con el objetivo de evaluar alternativas que fortalezcan el marco de beneficios para los adultos mayores en Panamá.

La reunión dio seguimiento a las directrices del presidente José Raúl Mulino, orientadas a alcanzar un consenso en torno al proyecto de Ley 226, presentado por el diputado Javier Sucre. La propuesta busca actualizar el esquema de descuentos para los jubilados, garantizando un trato justo pero evitando afectaciones económicas a las micros y pequeñas empresas (MIPYMES).

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Asimismo, durante la jornada se evaluó el proyecto de Ley 491, impulsado por la diputada Grace Hernández, el cual plantea la creación de un ingreso complementario dirigido a los pensionados que perciben ingresos inferiores a los B/.600 balboas.

"Fue una reunión productiva y fluida donde los partícipes intercambiaron opiniones sobre los ajustes al esquema de descuentos para jubilados y pensionados", destacó Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Amplia participación del sector público y gremial

La mesa técnica contó con una representación plural para revisar la viabilidad financiera y operativa de ambas iniciativas legislativas.

Participaron los diputados Manuel Cohen, Grace Hernández, Víctor Castillo, Carlos Saldaña, Raphael Buchanan y Lydia Caballero (suplente del diputado Eduardo Gaitán).

Estuvieron presentes la viceministra de Trabajo, Ana Gabriela Soberón, así como delegados de la Caja de Seguro Social (CSS) y de los ministerios de Salud, Economía y Finanzas, y Desarrollo Social.

Mientras que el Sector empresarial y técnico contó con aportes de la Asociación Bancaria de Panamá, el Tribunal Electoral y la presidenta de Fedecámaras, Alicia Jiménez.

Las partes acordaron mantener el diálogo técnico abierto para perfilar un documento consensuado que atienda las reivindicaciones de los pensionados sin desequilibrar la sostenibilidad del comercio local.