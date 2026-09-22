S&P Global ratifica grado de inversión de Panamá

S&P Global Ratings ratificó las calificaciones soberanas de la República de Panamá en 'BBB-' de largo plazo y 'A-3' de corto plazo, en moneda extranjera y local, y mantuvo la perspectiva estable.

La evaluación de transferencia y convertibilidad se mantiene en 'AAA', informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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La agencia sustenta la perspectiva estable en la continuidad de las políticas económicas y en la reducción del déficit fiscal para 2026 y 2027, que permitirá estabilizar la carga de la deuda e intereses.

S&P Global Ratings reconoce el compromiso y capacidad de la administración para estabilizar la posición fiscal de Panamá.

Tras la reforma de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en el 2024, el Gobierno ha logrado sus metas mediante mayor eficiencia recaudatoria y racionalización del gasto, y la reforma del sistema pensiones de marzo de 2025 fue un logro político y fiscal de primer orden, afirmó la calificadora.

S&PGlobal Ratings proyecta un crecimiento del PIB de Panamá en, aproximadamente, 4.5% en el 2026, uno de los más altos de América Latina, y cercano a 4% entre 2027 y 2029, impulsado por el Canal de Panamá, la construcción privada, el transporte aéreo y el turismo.

La ratificación de la calificación es resultado de la prudencia y la disciplina financiera del Gobierno Nacional, expresa el MEF.