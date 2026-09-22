PANAMÁ
La columna de Doña Perla
- La columna de Doña Perla
En un solo año Mafe y Diego de Obaldía nos dieron cuatro temporadas de su relación: noviazgo, compromiso, matrimonio y ahora serán padres. Ahora entiendo la...
El estreno más esperado
En un solo año Mafe y Diego de Obaldía nos dieron cuatro temporadas de su relación: noviazgo, compromiso, matrimonio y ahora serán padres. Ahora entiendo la premura del matrimonio. Querían que la bebé naciera dentro del matrimonio. Muy tradicional de su parte. Hasta le pusieron Anastasia, como el musical. Qué eficiente el libreto familiar.
¡Felicidades a los dos!
Desapercibido
Pese a ser “All Stars”, “Yo Me Llamo” este año pasó más desapercibido que un extra en su propio comercial. La recta final avanza y el país debate otras cosas. Antes cada gala era tema de oficina; ahora ni el grupo familiar comenta. Ironía del destino: juntaron las estrellas y apagaron las luces del “rating”. Se llama “All Stars”, pero brilla en modo ahorro de energía.
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Tampoco así
Le llegaron flores amarillas al cerro y Yaneth Marín ya está lista para el premio a “mejor actriz”. Se entiende la ilusión en un lugar tan retirado, pero tanto llanto y tomas se sienten un poquito sobreactuadas. Las flores amarillas no justifican tanto teatro. Tranquila, “mijita”, el cerro sigue en su sitio y las flores no son ningún gran milagro divino. ¡Teatrera!
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