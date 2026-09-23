Lucy Molinar asegura que 'campaña' por compra de computadoras influyó en su renuncia

La exministra de Educación, Lucy Molinar, rompió el silencio tras su renuncia al cargo, señalando que la campaña en su contra relacionada con la compra de computadoras fue uno de los factores que influyó en su decisión de dejar el ministerio.

Según Molinar, durante su gestión se logró adquirir computadoras a buenos precios y con tecnología robusta, con una capacidad de 40 TOPS, que permite trabajar inteligencia artificial sin la necesidad de conexión a internet.

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Aseguró que a raíz de este proceso, se enteró de que se estaba orquestando una campaña en su contra. Ante esta situación, dijo haberse preguntado cuánto más tendría que soportar al frente de ese cargo.

"Aquí se me ha atacado por mi color, por mi físico, o sea, las campañas han sido terribles", agregó en el noticiero de Telemetro Reporta.

Molinar dijo que era el momento de dejar el cargo porque la institución estaba ordenada con un equipo nacional de actualización curricular que funciona y un equipo nacional de capacitación docente.

La exfuncionaria dijo además que solicitó una investigación al Ministerio Público y que, a partir de ello, correspondía a la Contraloría General de la República realizar una auditoría.

"Si alguien encuentra que ha habido una irregularidad, es que yo misma me pongo en las esposas", expresó.

Reiteró que el proceso fue transparente y que contó con el acompañamiento de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG).

Molinar también afirmó que los ataques la retan y le encantan; sin embargo, expresó que todo tiene un límite porque es un ser humano. Explicó que iban a meterse en territorio "intocable" para ella, en referencia a su familia.

"Y no quiero profundizar porque no quiero darles alimento para que se entretengan, porque es gente sin escrúpulos", agregó.

Además de los procesos tecnológicos, Molinar mencionó otras acciones emprendidas durante su gestión, entre ellas investigaciones relacionadas con títulos falsos, la venta de nombramientos y cambios en los procesos de contratación y formación docente. Aseguró que la investigación sobre títulos falsos había alcanzado a unas 1,200 personas.

La exministra también aseguró que el presidente José Raúl Mulino conocía las acciones que estaba impulsando al frente del Meduca y que contó con su respaldo.

Molinar insistió en que su salida no obedeció a que los proyectos tecnológicos estuvieran fracasando. Señaló que la estructura que dejó en marcha puede continuar y que el trabajo desarrollado no dependía exclusivamente de una persona.

Manifestó que no está decepcionada del servicio público, sino de determinadas situaciones que enfrentó durante su gestión.